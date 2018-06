A magyar letelepedési üzletről is árulkodnak az újabb Panama-iratok

2015 júniusában volt egy találkozó Genfben, ahol egy nemzetközi ügyvédi iroda munkatársai tárgyaltak egy Monacóból érkezett üzletemberrel közös üzleti lehetőségekről. Felmerültek köztük általános cégalapítási és szerzői jogi kérdések, valamint szóba került egy olyan téma is, ami már évek óta kiemelt figyelmet élvez Magyarországon.

Ez a pénzért árult letelepedési engedélyek kérdése volt.

A Monacóból érkezett üzletember ugyanis több olyan információt is megosztott a genfi tárgyalópartnereivel, amikből úgy tűnt, hogy bennfentes szereplője a nagy vihart kavart magyar letelepedésikötvény-programnak. Azt állította például, hogy részben a kínai kormány áll a programban résztvevő egyik cég mögött, másrészt felvázolt olyan lehetőségeket, amelyekkel esetleg ki lehet kerülni a magyar szabályok által emelt üzleti akadályokat.

A Milan Cimbolinec nevű üzletember a tulajdonosa és vezetője a 5 Stars Europe nevű nemzetközi cégnek, amelynek korábban volt budapesti irodája is, és magyarországi letelepedési és tartózkodási engedélyek megszerzéséhez is hirdet szolgáltatásokat. Cimbolinec emellett vezető tisztségviselője az egyik olyan cégnek, a Discus Holdingsnak, amely korábban részese volt a magyar letelepedésikötvény-programnak.

Cimbolinec svájci találkozójáról a Panama-iratokból derültek ki új részletek. Ez az a hatalmas dokumentumcsomag, amelynek alapján egy nemzetközi újságírócsapat 2016 tavaszán feltárt számos visszásságot az offshore cégek világában. A Mossack Fonseca nevű panamai ügyvédi irodától kiszivárgott iratokat a Süddeutsche Zeitung nevű német lap szerezte meg, majd megosztotta azokat az International Consortium of Investigative Journalists nevű tényfeltáró hálózattal. Most ugyanez a csapat hozzájutott több mint egymillió új fájlhoz, amelyek szintén a Mossack Fonseca belső iratanyagából származnak, és zömében a 2016-os botrány kirobbanása után keletkeztek. Ezek feldolgozásában Magyarországról ismét csak a Direkt36 vett részt.

2016-os cikkeinkben bemutattuk, hogy több befolyásos közéleti szereplőnek – köztük egy korábbi fideszes képviselőnek és egy MSZP-s politikus feleségének - is voltak rejtett offshore érdekeltségei. A most megszerzett iratokban nem kerültek elő ilyen emberek, de a dokumentumok – kiegészítve a korábbi fájlokkal – tartalmaznak magyar vonatkozású közérdekű információkat. Ilyenek például a magyar letelepedési üzlettel kapcsolatos részletek, amelyek azokban az iratokban kerültek elő, amelyek a Mossack Fonseca genfi munkatársainak és Milan Cimbolinec egyeztetéseiről szóltak.

Cimbolinec helyett üzlettársa, Kiss László - a Discus Holdings alapítója és vezetője – reagált a Direkt36 megkeresésére. Kiss a Panama-iratokban feltűnt legtöbb állítást úgy kommentálta, hogy vagy Cimbolinec közölt megalapozatlan információkat, vagy pedig a Mossack Fonsecások értettek félre bizonyos részleteket.



„Fontos ügyfélbázisa van”

Milan Cimbolinec – a Linkedin-profilja szerint - a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett, és 2002 és 2005 között a magyar Külügyminisztériumban dolgozott tanácsadóként, majd átment a versenyszférába. Előbb az EMFESZ nevű viharos történetű gázkereskedő cég munkatársa volt, majd átvette a nagyapja által alapított 5 Stars Europe nevű, bevándorlási tanácsadással foglalkozó céget.

Cimbolinec ennek a cégnek a képviseletében kereste meg a Mossack Fonsecát 2015 tavaszán. Június elején volt egy személyes találkozójuk is Genfben, ami után az ügyvédi iroda belső feljegyzésében azt írták Cimbolinecről, hogy „fontos ügyfélbázisa van”, az „európai bevándorlásra szakosodott”, és

külön kiemelték, hogy „jelenleg közel 2000 letelepedési engedélyt értékesít Magyarországon”.

Az nem derül ki az iratokból, hogy ezt a számot mennyi idő alatt és milyen program keretében teljesíti. Kiss László szerint azonban ez a szám feltehetően egy félreértés eredményeként került be a Mossack Fonseca feljegyzésébe. „Legfeljebb arról lehetett szó, hogy addig ennyi ügyfél vett részt összességében a programban" - mondta az üzletember.

Ebben az időben még javában ment a magyar letelepedésikötvény-program, aminek keretében tehetős külföldiek 250-300 ezer euróért (78-94 millió forintért) vásárolhattak magyar papírokat. A később felfüggesztett programot sok támadás érte többek között azért, mert a kötvényeket csak egy szűk kör árulhatta, amelyek többsége ráadásul átláthatatlan hátterű offshore cég volt. A cégek között felosztották a világ különböző régióit, és mindegyik társaság csak azokban az országokban árulhatta a kötvényeket, amelyekre engedélye volt.

A kínai kapcsolat

Cimbolinec cége hivatalosan nem volt tagja ennek a körnek, de a 5 Stars a honlapján úgy hirdette magát, mint amely tud jogi és szakértői segítséget nyújtani a letelepedési kötvény iránt érdeklődőknek. Cimbolenic a Mossack Fonsecával folytatott egyeztetésekben is tett olyan megjegyzéseket, amelyek alapján úgy tűnt, hogy vannak belsős információi a programról. A kiszivárgott iratok szerint Cimbolinec számos olyan részletet mondott, amely ráillett a kötvényprogramra. Közölte például, hogy neki nincs joga arra, hogy Kínában áruljon magyar letelepedési papírokat, mert arra egy másik cég kapott engedélyt. Hozzátette azonban, hogy sok kínai nem akar ezzel a céggel kapcsolatba lépni, mert az 51 százalékban a kínai kormány tulajdonában áll.

A Mossack Fonsecától kiszivárgott iratokban nem szerepel, hogy Cimbolinec mire alapozta ezt az információt, Kiss szerint pedig üzlettársa egyszerűen „félreérthetően fogalmazott a kínai állammal kapcsolatban, hiszen nincs semmilyen céges irat, ami bizonyítaná a kínai állami részvételt”. Bár Kínában az államnak komoly befolyása van a legtöbb üzleti szektorra, ha valóban közvetlenül a kínai kormány állna a cég mögött, amely Kínában árulhatta a letelepedési kötvényeket, az meglepő fordulat lenne a program történetében. A magyar szervek ugyanis korábban azt közölték, hogy egy magyar és három kínai magánszemély tulajdonában áll a társaság.

Cimbolinec azt állította a Mossack Fonseca munkatársainak, hogy ő akkor tudná kiszolgálni a kínai ügyfeleket, ha ők tartózkodási engedélyhez jutnának azokban az országokban, ahol neki is van jogosultsága árulni a letelepedési kötvényeket. Fel is sorolta ezeket az országokat, megnevezve többek között Thaiföldet, Azerbajdzsánt és Kazahsztánt. Ezekben az országokban a Discus Holdings nevű cégnek volt jogosultsága akkoriban a kötvények árusítására, de a cég 2015 végén kiesett a programból, miután a magyar parlament megvonta az engedélyét arra hivatkozva, hogy túl kevés kötvényt adtak el.

Cimbolinec ebben az időben már kapcsolatban állt a Discus Holdingsszal, Kiss szerint ugyanis ügyfeleket hozott nekik a letelepedési kötvényes üzlethez. A rákövetkező évben, 2016-ban aztán formálissá vált a viszony, miután Cimbolinec lett a cég alelnöke. A Discus Holdings jelenleg más országok, például Málta, Ciprus, Portugália és több karibi ország bevándorlási programjával foglalkozik. Cimbolinec például egy moszkvai konferencián is előadott, ahol a máltai bevándorlási programot népszerűsítették. A Discus Holdings vezető tisztviselőjeként jegyezte azt a cikket is, amelyet nemrég írt a Forbes orosz kiadásába Roman Abramovics orosz milliárdos angliai vízumproblémáiról.

Új üzleti próbálkozások

A kiszivárgott iratokból kiderül, hogy a Mossack Fonseca előkészületeket tett arra, hogy létrehozzon egy Seychelles-szigeteki céget egy hozzá tartozó bankszámlával Cimbolinec számára, de Kiss László szerint végül semmilyen együttműködés nem lett a panamai ügyvédi irodával. 2016 áprilisában kirobbant a Panama-iratok ügye, és ez után a Mossack Fonsecánál leginkább a meglévő ügyfelek ügyeinek rendezésére és a korábbi hiányosságok megoldására koncentráltak.

2017 márciusában felfüggesztették a magyar letelepedésikötvény-programot is, bár a kormány nem zárkózott el egyértelműen a későbbi folytatástól. Ahogy arról a Direkt36 beszámolt, az áprilisi választás után a kötvényprogram egyik résztvevője Kínában elindított egy kampányt, amely szerint az új lehetőség az, hogy kötvények helyett ingatlanok vásárlásával lehet magyar letelepedési papírokhoz jutni. A magyar kormányzati szervek erre reagálva tagadták, hogy lenne bármi ilyen hivatalos program, és a cég is visszavonta a hirdetéseit.

Közben azonban továbbra is vannak cégek, amelyek azt ígérik, hogy segítséget nyújtanak magyarországi tartózkodási és letelepedési papírok megszerzéséhez. Köztük van Milan Cimbolinec cége, a 5 Stars Europe is, amely a honlapján továbbra is hirdeti azt, hogy ingatlanbefektetőket segítenek magyar tartózkodási engedélyhez. Kiss László közölte azonban, hogy tudomása szerint a 5 Stars sem foglalkozik ilyennel 2014 vége óta, a Discus Holdings pedig soha nem is vett részt magyar ingatlanbefektetéses tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos ügyintézésben.