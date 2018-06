Döntött az önkormányzat, elbontják a Bihari utcai lakóházat

A fideszes vezetésű kőbányai önkormányzat csütörtökön úgy döntött, hogy lebontják a 73 komfortos önkormányzati lakást tartalmazó Bihari utca 8/C szám alatt található lakóházat. A hvg.hu beszámolója szerint az önkormányzat nem garantál cserelakást az érintett lakóknak.

A lakóházzal korábban mi is részletesen foglalkoztunk: ugyan az épület felújítására 2005 és 2011 között 700 millió forintot költöttek el, most mégis a lebontás mellett döntött az önkormányzat. A lépés ellen korábban tiltakozott A Város Mindenkié, a szervezet szerint ugyanis ezzel továbbcsökken a kerület szociális bérlakásállománya, miközben már így is több a rászoruló család, mint amennyi lakás rendelkezésre áll.

Videóriportunk idén áprilisból: