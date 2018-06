Erre megy el a pénzed: 1 milliárd forintért vett játékosokat a Felcsút

Azt írja a G7, hogy az együtteseket működtető cégek beszámolói alapján tavaly legalább 2,7 milliárd forintot költött új játékosok igazolására az NB1 12 csapata. Ebből a legtöbbet a z FC Olt Scornicești felcsúti Puskás Akadémia szánta új játékosokra. A klub az elmúlt években az utánpótlás-nevelési központját is több milliárdnyi adóforintból fejlesztette, ennek ellenére a Puskás FC Kft. 952 millió forintból vett játékosokat.

Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc a Magyar Kupa döntőjén, ahol a felcsúti futballklub kikapott az Újpest FC-től 2018. május 23-án. Fotó: Botos Tamás/444

Bár az FTC és a Fehérvár FC is több 100 millió forintot szánt ilyen célra, náluk játékos-eladásból is hasonlóan nagy összeg folyt be: Fehérváron a közel 500 millió forintnyi költés ellenére még csökkent is a focisták játékjogának könyvekben nyilvántartott értéke.

Ennek ellenére a teljes ligában nagyot nőtt a focisták összesített értéke, mégis úgy tűnik, hogy a piacon a rengeteg pénzköltés ellenére a labdarúgók leértékelődnek Magyarországon: az NB1-es játékosok összesen kb. 90 millió eurót érnek, vagyis minden idők legdrágább játékosa, a brazil Neymar vételárából 2,5-szer meg lehetne venni a teljes magyar bajnokságot.

Így lehetetlenné válik az a játékostranszferre épülő üzleti modell, amit kisebb külföldi bajnokságok közül több is sikeresen alkalmaz. (G7)