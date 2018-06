Megszületett az új-zélandi miniszterelnök kislánya

Új-Zéland legnagyobb közkórházában szülte meg gyermekét az ország miniszterelnöke, Jacinda Ardern. A 37 éves miniszterelnök az első a pakisztáni Benazir Bhutto óta, aki hivatali idejében szült gyermeket.

Ardern csütörtökön vonult kórházba, onnantól kezdve helyettese, Winston Peters vette át ügyvivőként a kormány irányítását. Ardern a tervei szerint hat hétig marad otthon gyermekével, utána újra visszaveszi az ország irányítását, a babával pedig férje, a horgászműsort vezető Clarke Gayford marad majd otthon.

Ardern januárban, alig fél évvel váratlan választási győzelme után jelentette be terhességét. Gyermeke születését pedig most az Instagramon. "Isten hozott a falunkban, kicsike! Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egészséges kislányom van, aki ma délután 4:45-kor 3,31 kilogrammal érkezett. Köszönöm a jókívánságokat és a kedvességet" - írta. (Via NY Times)