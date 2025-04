Amerikai légicsapás érte a jemeni fővárost, több halott is van

Az éjszakai amerikai légicsapások legalább nyolc ember halálát okozták a jemeni fővárosban, Szanaában, az egyik rakéta eltalált egy afrikai menekülteket őrző börtönt – jelentették be a húti lázadók hétfőn. Az amerikai hadsereg elismerte, hogy több mint 800 egyedi csapást hajtott végre az elmúlt egy hónapban, de a börtön eltalálásáról nem kívánt azonnal nyilatkozni, írja a CNN.

A légicsapás az országnak abban a térségében történt, amely a hútik egyik erőssége. Az al-Masirah műholdas hírcsatornájuk által sugárzott képfelvételen holttestek és más sebesültek láthatók a helyszínen történt robbanásban. A sérültek száma nem ismert.

photo_camera A légicsapás nyomai a jemeni fővárosban Fotó: MOHAMMED HUWAIS/AFP

Az amerikai hadsereg Központi Parancsnokságának egynapos közleménye azt is közölte, hogy a lázadók ellen indított „Roughrider hadművelet” során „több száz húti harcost és számos húti vezetőt öltek meg”, köztük azokat is, akik a rakéta- és drónprogramhoz köthetőek. A közlemény nem nevezte meg ezeket a tisztviselőket.

„Irán kétségtelenül továbbra is támogatja a hútikat. Továbbra is fokozni fogjuk a nyomást, amíg el nem érjük a célt, ami továbbra is a hajózás szabadsága és az amerikai elrettentés helyreállítása a régióban” – áll a washingtoni közleményben.

Az Egyesült Államok a hútikat a kulcsfontosságú globális kereskedelmi útvonalnak számító Vörös-tengeren végrehajtott, valamint Izrael ellen irányuló támadásai miatt veszi célba. A hútik az utolsó militáns csoport Irán önmagát „Ellenállási Tengelyének” nevező csoportjában, amely képes rendszeresen támadni Izraelt.