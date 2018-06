Az egyik minisztérium épp a Velencei Bizottság véleményre hivatkozik, miközben a másik Soros-hálózatként támadja őket

Szinte egyszerre adott ki péntek délután közleményt a Külügyminisztérium, a Miniszterelnökség és a Fidesz. Mindhárom közlemény kapcsolódik a Velencei Bizottsághoz, csak a hangoltságuk különböző.

Szijjártó Péter ugyanis a kárpátaljai magyarok jogairól adott ki közleményt, és ebben ez állt:

„A tárcavezető azt is elmondta, örömmel nyugtázták Hrinevics miniszter kijelentését, amely szerint Ukrajna tiszteletben tartja és végrehajtja a Velencei Bizottság állásfoglalását. Reményét fejezte ki, hogy az állásfoglalás alapján az ukrán kormány el tudja érni, hogy az ukrán parlament végre szavazza meg az oktatási törvény átmeneti időszakának meghosszabbításáról szóló jogszabályt, amit megígértek a tárgyalópartner ukrán miniszterek. Hozzáfűzte, várjuk azt is, hogy a Velencei Bizottság előírásának megfelelően a magániskolák kerüljenek ki az új oktatási törvény hatálya alól, annál is inkább, hogy az ukrán kollégáknak - állításuk szerint - ez ellen nincs kifogásuk.”



Azaz a Velencei Bizottság jogi szakvéleményére alapozva várja el egy másik kormánytól, hogy változtassanak politikájukon.

Na de ugyanez a Velencei Bizottság, ami az Európa Tanács független alkotmányjogászokból álló tanácsadó szerve, pénteken szólította fel a magyar kormányt, hogy vonják vissza a Stop Soros-törvénycsomag egyes elemeit. Mire válaszul előbb a Fidesz adott ki közleményt, ami így szólt:

„Soros Magyarország elleni lobbi tevékenysége ismét beindult, rögtön védelmükbe veszik Soros bevándorláspárti hálózatát. Sorosnak mindenhol megvannak az emberei. Számunkra Magyarország védelme és a magyar emberek biztonsága az első.”



Majd nem sokkal később a Miniszterelnökség is csatlakozott, közleményük szerint

„sajnálattal tapasztalják, hogy a Velencei Bizottság ebben az ügyben nem jogi tanácsadó testületként viselkedik, hanem a Brüsszeltől és a bevándorlást szervező Soros-hálózattól már jól ismert politikai vádakat ismételgeti, és politikai nyomást kíván gyakorolni Magyarországra.”