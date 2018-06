Visszavonult a focista, akinek a szerelését vinni is kitüntető megtiszteltetés Orbán Viktor szerint

Vannak korszakok, amikor Puskás vagy Bozsik játszott, esetleg Mészöly, vagy Nyilasi. És itt van az a korszak, amikor ők a hősei a magyar focinak, Orbán Viktor értő tolmácsolásában: „Ha nem akarod, hogy minden hétvégén bucira verjenek, néhány rutinosabb játékost is frontvonalba kell állítani. Polonkai Attilának a szerelését vinni is kitüntető megtiszteltetés, Tóth Balázsnak megpucolni a cipőjét – ami gyanítom, már kiment a divatból – pedig jutalom. Ők mind nagyszerű harcosok, akik még tudják a régi szabályt, hogy első a csapat, és csak második a futballista.”

Fájdalom, de már Polonkai Attilája sincs a magyar focinak, mert most jött a hír, hogy szögre akasztotta a szeretve tisztelt legendás szerelést. Ha valakinek nem ugrana be hirtelen, hol játszott a három válogatottságig jutó Polonkai: BVSC, Szeged, Szolnok, Vasas, REAC, Újpest, Videoton, Puskás Akadémia. Az előző szezonban Csákvárra adta kölcsönbe a Felcsút, innen vonult most vissza 39 évesen. A Puskás Akadémia nem hagyja magára Orbán hősét, ő lesz a csapat erőnléti edzője. Szintén visszavonult és szintén a felcsúti edzői stáb tagja lesz Vanczák Vilmos.

A Puskás Akadémiával kapcsolatos hír még, hogy végleg megvették a Videotontól a nigériai Hentyt, aki nem Orbán Viktor, hanem Pintér Attila hőse volt, szerinte több olyan játékosra lenne szüksége a magyar focinak, mint amilyen Henty. De a Puskás Akadémia azzal a lendülettel tovább is adta kölcsönbe a frissen megvásárolt játékost Mészáros Lőrinc másik csapatának, az Eszéknek.