Egy kínai all you can eat kajálda TÉNYLEG bevezette a korlátlan fogyasztást, 11 nap alatt csődbe mentek

Egy kínai all you can eat kajálda akciót hirdetett, erre a vevők addig ettek, amíg csődbe nem vitték a helyet



A Chengduban lévő Jiamener Hotpot étterem a pikáns ételeiről híres. Június 1-én a tulajdonos úgy döntött, hogy a decemberi nyitás után ideje emelni a vendégszámot, és akciót hirdetett:

egy 18 dolláros tagságiért a vásárló egész hónapban korlátlanul ehetett az étteremben.

Elég nagy sikere lett a dolognak, a tulajdonos szerint naponta 500 vendégük lett. Sőt, a vendégek már három órával a nyitás előtt elkezdtek sorban állni az étteremnél.

Egyfelől bejött a dolog, június 11-re már 15 ezer dollárt kerestek. Másfelől viszont nagyon nem, mert hirtelen 76 ezer dolláros adósságuk is lett, és másnapra be is kellett zárniuk.

Hogy mi volt a probléma? A vevők nem egészen úgy képzelték a dolgot, ahogy az éttermesek.

Egyrészt, odaadták másoknak is a tagságiukat, ezért egy jeggyel többen is annyit ehettek, amennyit csak akartak. Mások nem álltak meg az evésnél, hanem elkezdték összecsomagolni és hazavinni az ételt nagy zsákokban.

A bezárást közlő poszt alatt sok vásárló el is mondta, maguk sem hitték, hogy ez sokáig fog így tartani. „Az lett volna a csoda, ha nem zár be” – írta valaki. Más azt kérdezte, „most a társadalom morális állapotát teszteltétek, vagy csak ennyire alacsony az IQ-tok?” Az étterem szerint, ha egyszer egyáltalán újranyitnak, a tagsági kártyák akkor is csak egy kedvezményre lesznek majd beválthatóak. (CNN)