Két meccsre eltilthatják a svájciak két legjobb albánját a szerbek elleni sasos ünneplés miatt

Granit Xhaka és Xherdan Shaqiri mindketten a pénteken a szerbeket 2-1-re verő svájci válogatott koszovói albán származású tagjai. A szerbek elleni meccsen ők ketten szerezték a svájci gólokat, ezzel az 1-0-ás szerb vezetést megfordítva megnyerték a meccset.

A gólszerzés után mindketten kezükkel az albán zászlóban szereplő kétfejű sast formázva ünnepeltek.

Bár beszámolók szerint a meccs brazil kommentátora a sast békegalambnak nézte, ezért még meg is dicsérte a svájci albánokat, de ez sas volt.

Aki kicsit is ismeri a balkáni történelmet, az tudja, hogy a szerbek és az albánok nincsenek túl jóban, a sasos gólörömön ezért a szerb drukkerek jól ki is akadtak. Náluk ugyanis az albán sas összeforrott az úgynevezett Nagy-Albánia-eszmével, ami területi követeléseket jelent a részben szerbek lakta, és Szerbiától elszakadó Koszovó, Szerbia, Görögország és Macedónia felé is.

A FIFA pedig vizsgálatot indított a két játékos ellen.

Ha a FIFA úgy ítél, hogy ez provokáció volt, akkor Xhakát és Shaqirit eltilthatják a következő két meccstől. Ez azt jelentené, hogy a 4 pontos Svájc két alapjátékosa nem léphetne pályára Costa Rica ellen, és ha továbbjutnak, akkor az első kiesős meccsen sem. Ez a csoport még nyitott, Svájc és Brazília 4-4, Szerbia 3 pontos. Costa Rica még nem nyert meccset, így ők már biztosan nem jutnak tovább, de ha Szerbia esetleg megveri Brazíliát, Svájc viszont kikap Costa Ricától, Xhakáék akár ki is eshetnek. (BBC)