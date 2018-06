Japánban továbbfejlesztették a legtökéletesebb irodai formatervezési csodát, az iratcsipeszt

A formaterveszők szerint az Egyesült Államokban 1970-ben szabadalmaztatott iratcsipesz a világ egyik legnagyobb formatervezési csodája. Nemcsak iratok összefűzésére jó, de egy rakás más dologban is praktikus, ahogyan ez a videó is mutatja:

De még ezt is tovább lehetett fejleszteni, egy japán cégnek sikerült is. Terveztek egy olyan iratkapcsot, ami kinyitásához az eredeti verzió kinyitásához szükséges erő fele is elég. Japánban nagy érdeklődést is keltette a Plus Corporation nevű cég újítása, a tokiói Nemzetközi Irodaszer-kiállításon az év legfontosabb újításai közé is választották.

Az új csipeszek titka a hosszabb fogóban, és a testbe épített két kis pöcökben rejlik, ezek könnyítik a nyitást, és csökkentik az ujj esetleges fájdalmát is, ami a sok nagy csipesz kinyitásakor jelentkezik.

Az Amazonon eddig elég jók az új termék értékelései, több vásárló kiemeli például, hogy a hagyományos csipesz legnagyobb kiadásának kinyitása bizony elég nagy erőbefektetést igényelt, ezért több nő is panaszkodott, hogy azt nem szeretik használni, vagy nehézségeik vannak azzal, ha egymás után sokszor kell ilyet kinyitniuk. Az új Air Karu nevű termék kinyitása azonban meglepően könnyen megy, még a legnagyobb verzióban is.

Egy másik elégedett vásárló azt emeli ki, hogy az Air Karu jól jöhet az egyre öregedő japán társadalomban, ugyanis nekik is könnyebb ezeket használni. (Quartzy)