Spanyolország és Portugália sem bírt ellenfelével, de mindketten továbbjutottak

június 25., 20:00 IRN 1 1 PRT Gól: Quaresma (43'), Ansarifard (b, 93') Sárga lap: Guerreiro (33'), Haji Safi (52'), Azmoun (54'), Quaresma (63'), C. Ronaldo (83') Piros lap:

június 25., 20:00 ESP 2 2 MAR Gól: Boutaib (14'), Isco (19'), en-Nesziri (81'), Iago Aspas (90'+1') Sárga lap: el-Ahmadi (22'), Abramat (29'), Da Costa (31'), Boussoufa (31') Piros lap:

Papíron a B-csoport nem sok izgalmat tartogatott a harmadik fordulóra, de pont az ilyen esetekben szoktak aztán befutni a nagy meglepetések. Ha nagy meglepetés végül nem is lett, de őrülten alakultak a meccsek.

A világbajnokságon eddig Ronaldo vezetésével menetelő Portugália Iránnal, míg a küzdelmes meccseken pontokat gyűjtő spanyolok Marokkóval csaptak össze. A képlet egyszerű volt: Marokkó már sehogysem juthatott tovább, Irán pedig vagy akkor, ha legyőzik a portugálokat, vagy ha sokgólos döntetlent érnek el, a spanyolok pedig kikapnak Marokkótól.

Komoly számolgatás viszont csak egy pár percre indulhatott be, amikor egy védelmi hiba után a 14. percben Khalid Boutaib góljával vezetést szerzett Marokkó. A spanyolok azonban hamar egyenlíteni tudtak, Isco révén már a 19. percben 1-1 volt az állás. A spanyolok bár láthatóan valamennyivel jobbak voltak (messze nem annyival, amennyivel jobb a csapat papíron), és több helyzetet teremtettek, azért Marokkó is hajtott, ebből pedig több ziccer is született, ugyanakkor négy marokkói játékos is beszerzett egy-egy sárga lapot, ami szintén hatott a játék képére.

A másik meccs első félidejében a portugálok ugyan érezhetően domináltak a pályán, de komoly gólhelyzetet sokáig nem tudtak kialakítani. Irán becsülettel helyt állt, pár veszélyes kontrájuk is akadt, a félidő utolsó percében azonban jött Quaresma, és óriási gólt ragasztott a felsőbe:

A második félidő a portugál meccsen jóval feszültebb hangulatot hozott: a portugál fölény nem csitult, és mindkét oldalon akadtak csúnya megmozdulások. Quaresma például csak kisebb csodával határos módon úszta meg a piroslapot, nem sokkal később Santos inkább le is szedte a pályáról. Előtte azonban még Ronaldo tizenegyest hibázott, miután videóbíró segítségével fújták be a felvágásáért járó jogos büntetőt.

A gólkirályi címre törő Ronaldo viszont nem túl erősen és nem is túl jól helyezve lőtte a büntetőt, Beiranvand simán fogta. Ronaldónak a 83. percben viszont szerencséje volt a videóbíróval: ahogy lefordult Pouraliganjiról, a felvételek alapján úgy tűnt, mintha arcon ütötte volna. A paraguayi Caceres visszanézte a jelenetet, és úgy döntött, egy sárglappal oldja meg a helyzetet, így a portugál csapatkapitánynak nem kell kihagynia a nyolcaddöntőt.

A meccs utolsó 10 perce aztán teljes őrületet hozott: Cedric Soares kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig videóbírózás után megítélte a tizenegyest. A 93. percben Ansarifard magabiztosan értékesítette a büntetőt, majd egy perccel később őrjítő helyzetet hagytak ki. Végül maradt az 1-1, de sokat fogunk még beszélni erről a meccsről, illetve a videóbírózásról is.

A másik meccs második félidejében Marokkó elképesztően hajtott, hatalmas kapufát is lőttek, illetve a gólvonalról kellett kifejelniük egy spanyol fejelést, de aztán megszerezték a vezetést. A spanyolok egész félidőben hiába támadtak egyre elszántabban, Marokkónak végig szerencséje volt, egészen a legvégéig, amikor aztán a spanyolok egy gyors szögletből beadott labdát tettek közelről a hálóba. A bíró lesgyanú miatt nem adta meg a gólt, de aztán a videobíró úgy ítélte meg, gól volt, így 2-2 lett a végeredmény. Spanyolország egyáltalán nem hozta azt a játékot, amit várni lehetett volna tőle, mégis továbbjutott csoportelsőként.

A folytatásban Spanyolország-Oroszország, illetve Portugália-Uruguay jön majd.