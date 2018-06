Trump nem számított rá, hogy a kereskedelmi háborúja a Harley-Davidson kivonulásával kezdődik

Donald Trumpot meglepte, hogy az általa indított kereskedelmi háború rögtön azzal kezdődött, hogy az egyik kedvenc amerikai vállalata, a Harley-Davidson bejelentette, hogy külföldre helyezi át a termelésének jelentős részét. Erre azért volt szükség, mert a Trump által bevezetett védővámokra válaszul az Európai Unió is több amerikai terméket megadóztatott, így majdnem 2200 dollárral lettek drágábbak a Harley motorjai az EU országaiban.

Pedig elméletileg Trump America First politikájának pont az lett volna a lényege, hogy visszaviszi a munkahelyeket az Egyesült Államokba. Ez most pont fordítva sült el. Az elnök a Twitteren kritizálta a Harley-Davidsont, amiért elsőként adta meg magát, pedig szerinte nem is kellene külön vámot fizetnie. Szerinte inkább az EU kereskedelmi gyakorlata okozott nekik jelentős károkat. (Washington Post)