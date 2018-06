Hajmeresztő házi praktikák orrspray-függőségre

Hétvégén segélykiáltást intéztem az olvasókhoz. Drámai hangú cikkben álltam elő kínzó függőségemmel:



„Itt az ideje, hogy szembe nézzek a szomorú helyzettel, az orrnyálkahártyám lassan három éve Nasivin orrspray-függő.”



Ez azt jelenti, hogy ha nem fújok be napi 5-6 alkalommal oximetazolin-hidrokloriddal, akkor legkiszámíthatatlanabb pillanatokban fullasztóan bedugul az orrom. A függőség úgy alakul ki, hogy megfázáskor felduzzad a nyálkahártyánk, ami elzárja a levegő útját. Az orrspray az orrnyálkahártyában található apró ereket húzza össze, így enyhítik a duzzanatot, ezáltal megnyílik az út a levegő előtt. Ahogy idővel csökken a hatás, az erek ismét kitágulnak, a duzzanat pedig gyakran nagyobb lesz, mint korábban. Így aztán ismét a csepp után nyúlunk és ez így megy addig, míg végül annyira károsodik a nyálkahártya, hogy soha többé nem lohad le, ami már csak műtéttel korrigálható.

Népbetegség

Fotó: Erdélyi Péter

A cikk utóéletéből világosan látszik, hogy nagyon nem vagyok egyedül a nyomorúságommal. Segítőkész függő sorstársaim tömegével osztották meg velünk tapasztalataikat és a leszokás tuti receptjét. Alább közöljük a legeredetibb házi praktikákat.



Duguláselhárítás

Gergő és a pszichés bányászat: „Nekem nagyon megdöbbentő megoldásom lett az orrspray-függőségre: meditációs gyakorlat. Elég bután hangzik, de tökre működik. Ahogy próbálok elaludni és nem kapok sehol levegőt, akkor csukott szemmel elképzelem, hogy az orrüregem egy nagy barlang vagy alagút vagy ilyesmi, és megpróbálom megérezni, hogy mi az a vastag réteg ami borítja. Ez mindig más. Van amikor sziklának érzem, van amikor málló vakolatnak. Ennek megfelelően valami szerszámmal nekiesek: légkalapács, vagy slag. Fontos, hogy csak képzeletben. Szinte azonnal lehet érezni ahogy múlik ott ahova koncentrálok a szerszámmal. Fantasztikus az ember.”

Texasi Láncfűrészes nevű kommentelőnk népi gyógymódot javasol: „A legjobb a frissen reszelt torma zsebkendőbe rakva és azt nyomni oda... 3-4 mp után érzed, hogy egyre jobban csíp, a szemet is eszi, egy idő után már már elviselhetetlen, de garantáltan kitágít minden járatot, üreget az orrban, a takony meg dől kifelé…”

Gergő a tiszta vízben hisz: „Ez nem a reklám ideje, de muszáj ajánlanom a Salvus vizes sprayt. Nézz utána és próbáld ki! Engem lehozott a “klasszikus” sprayról. Sok sikert és kitartást!”

Ákos a szakember tanácsára és szteroidos cuccokra esküszik: „Jómagam is másfél évig toltam a Nasivin Sanft nevű sprayt, a végén már 2 nap alatt használtam el teljes flakont. Nagyon kemény volt. :( Amikor már elviselhetetlen volt, (csak) akkor elmentem egy fül-orr gégészhez, akinek a segítségével sikerült leszokni végérvényesen. Ráadásul úgy, hogy fokozatosan tudtam elhagyni és emiatt nem baszott szét az ideg, hogy nem kapok levegőt ;) A módszer lényege az volt igazából, hogy folyamatosan használtam egy szteroidos gyulladáscsökkentő orrspray-t is, ami segített helyrerakni a nyálkahártyát. Annak idején csináltam még egy honlapot is, ahol részletesen leírtam ezt a módszert, hátha máson is segít: orrsprayfuggoseg

Leslie rafkós tanácsa a hígítás: „Egy ismerősöm úgy szokott le, hogy elkezdte hígítani a sprayt, mindig kicsit több vizet tett bele. Hetek kellettek, de leszokott róla.”

Bölcs H3rold szerint az önmegtartóztatás az üdvözítő út: „Minek kell egyáltalán ilyeneket használni? Én 1, de max. 2 nap alatt kikúrálom magam a náthából. Olyan még nem fordult elő velem, hogy 2-3 napnál tovább tartott volna egy nátha. Azt az időt meg ki lehet bírni orrspray nélkül is.”

Végül következzen a szellemes kommentelő, El Corazon De Los Pantalones, aki dugulásra dugást javasol: „A függőségnek nem a tárgya a lényeg, hanem maga a függőség. Szerintem ezek az emberek simán qrvara ráérnek és nem dugja őket senki vagy ők nem dugnak senkit, a lényegen ez nem változtat.”

Egyik módszerért sem vállalom a felelősséget. Javaslom, hogy mielőtt belevág az elvonásba forduljon fül-orr-gégészéhez! Mindenkinek akadálymentes légutakat kívánok.