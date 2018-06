Lassan 3 éve masszív orrspray-függő vagyok, talán viccesen hangzik, pedig nem az

„Barbi vagyok, lassan 4 éve masszív orrspray fogyasztó, függő. Talán viccesen hangzik, pedig nem az. Nekem lassan 4 éve ekörül forog az életem.” (Beszámoló egy online fórumról)



Beszéljünk egy problémáról, ami nem éppen reprezentatív kutatásom szerint tömegeket érint! Ugyanis számos függőségtől szenvednek suttyomban a magyar emberek, de egy sincs, amit annyira elhallgatnának, mint az orrspray-függőséget. Érzésre azt mondom, az eldugult orrok problémája ott lohol a herbálozás sarkában. Érintett vagyok.



Itt az ideje, hogy szembe nézzek a szomorú helyzettel, az orrnyálkahártyám lassan három éve Nasivin orrspray függő.



Ez azt jelenti, hogy ha nem lövöm be magam napi 5-6 alkalommal oximetazolin-hidrokloriddal, akkor legkiszámíthatatlanabb pillanatokban fullasztóan bedugul az orrom. Nem szipogok, nem sípolok, nem ventilálok, hanem elzáródok, mintha betont öntöttek volna az orrnyílásaimba. Gusztustalan nyomorúság. Inkább lennék heroinista.



Hétköznapjaim része lett a folyamatos keresgélés. Olyan vagyok, mint az intravénás dizánjnerdrogos, aki kényszeresen bogarássza a földet, keres valamit, de nem is tudja, hogy mit. Annyi különbséggel, hogy én pontosan tudom, hogy mit keresek: az orrspraymet. Az igaz függő minden zsebébe, a párnája alá, az autóba, a munkahelyére, és a zoknijába is elrejt egy flakont. Rutinszerűen tapogatom a zsebemet, ellenőrzöm, hogy nálam van-e a cucc, mániásan lötyögtetem a flakont, hogy kifogyóban van-e. Hideg verejtékes pánikba esem, ha nem találom az adagolót. Most hetente egy 2000 forintos flakonnál tartok, és még nem jött el a mélypont. Az interneten fellelhető sorstársaim között van olyan, aki már naponta nyom el 10ml-et.

Fotó: Erdélyi Péter

Rossz vége lesz ennek!

Egy sorstársam beszámolója: „Kb. 7 éve orrspray-függő lettem. Az elején csak megfázáskor használtam, ha bedugult az orrom. De sajnos idővel már napi használat lett belőle. Mindenhol velem volt. Sajnos a végén napi egy üveg Nasivint használtam el abból is a kék kupakost, mert ugye a tartósítószer mentes már nem hatott. Aztán jött a gyógyszertárakban kapható összes, jól halljátok összes orrspray: a homeopátiás szertől a szteroidos orrspraytől a kenőcsön át minden. Napokig álmatlan éjszaka, csak ültem az ágy szélén és fújtam, fújtam, fújtam. Nem dugult ki. Fáradékonyság folyamatosan, sírás éjszakánként, több doboz zsepi és több üveg kék kupakos Nasivin.”

Az orrcseppfüggőség a nyálkahártya lohasztó készítmények használatakor fordul elő. És akár 7-10 nap használat után kialakulhat. Ilyen készítmény az Otrivin, Nasivin, Novorin, Rhinospray és társaik. Megfázáskor felduzzad a nyálkahártyánk, ami elzárja a levegő útját. Az orrspray az orrnyálkahártyában található apró ereket húzza össze, így enyhítik a duzzanatot, ezáltal megnyílik az út a levegő elött. Ahogy idővel csökken a hatás, az erek ismét kitágulnak, a duzzanat pedig gyakran nagyobb lesz, mint korábban. Így aztán ismét a csepp után nyúlunk, többet használunk belőle, pörgünk az ördögi körben, amíg végül egy állandó duzzanat jön létre. Ha ez hosszabb ideig így megy, akkor a függőnek már nem csak a folyamatos orrdugulással kell szembenéznie, de az orrnyálkahártya olyan mértékű károsodása is létrejöhet, amit már csak műtéti úton lehet orvosolni.



Egy kisebb lakás ára



Íme egy ijesztő példa: „Egyik éjszaka mikor már 4. napomat töltöttem ülve az ágy szélén a második üveg Nasivin fújásával aznap elegem lett!! Én semmivel sem tudtam letenni, semmi nem hatott sem a Salvus víz sem a tengervizes, tényleg SEMMI. Elmentem fül-orr gégészetre (nem először) és mondtam most már elég, napok óta nem tudtam az orromon levegőt venni, torkom kiszáradt és folyamatosan felső légúti gyulladással küzdöttem. Orrnyálkahártya kisebbítő műtéten estem át 7 év masszív minden napos két flakon Nasivin-függőség után. Mit ne mondjak megszenvedtem. Három nap kórház utána itthon lábadozás. November 20-án volt a műtétem, azóta egyszer sem dugult be az orrom. Ha egy tanácsot elfogadtok, akkor tegyétek le az összes szart és felejtsétek el egy életre. Én soha többet nem fogok semmiféle orrspray-t fújni mert súlyos függőséget okoz. 7 év. Egy kisebb lakás árat elfújtam. No comment. Tiszta vagyok :-)Sok sikert!”

Ilyen mélyre nem süllyedhetek.



Az általam olvasott beszámolók szerint a legjobb taktika a leszokásra, ha egy hétig kizárólag az egyik orrjáratba fújunk, és elviseljük, hogy csak féloldalasan kapunk levegőt. Amikor az egyik orrnyálkahártyánk lejött a cuccról, akkor jöhet a másik. Az elvonási tünetek enyhítésére pedig be lehet vetni valamelyik tengervizes spray-t, amik kiváló placebóként funkcionálnak. Nem szabad a műtétig elhúzni az ügyet mert az fájdalmas, sokáig kellemetlen, és utána már soha többé nincs visszatérés a anyaghoz. Belevágok. Szorítsanak!