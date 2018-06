Tinédzserek akár 10-12 órát töltenek a telefonjukon anélkül, hogy tényleg figyelnének arra, mit csinálnak

Egy új kutatás szerint a tinédzserek akár 10-12 órán át is pörgethetik a telefonjukon a különböző közösségimédia-alkalmazásokat úgy, hogy semmilyen tartalmat nem néznek tovább néhány másodpercnél. Sőt, legtöbbjük, mikor lejátszották neki a telefonja képernyőjét, úgy reagált, mintha korábban nem is fogta volna föl, mi pörög a szemei előtt.

A 17 éves Olympia egy napja például így néz ki: 3,3 óra Snapchat, 2,5 óra Instagram, 2 óra FaceTime, 2,4 óra What's App and 1,8 Safari. Ezzel összesen 12 órát töltött a neten, és ezzel nem is kiemelkedő, a korosztályában kifejezetten gyakoriak ezek a számok.

A felmérésben résztvevők gyakran még a személyes interjúk alatt is időről-időre a telefonjukat figyelték, elmondásuk szerint úgy érzik, ha nem pörgetik a feedeket, lemaradnak a fontos történésekről. A görgetésekkor azonban nem néznek meg semmit igazán, néha a másodperc tört része alatt, impulzusalapon döntik el, hogy lájkot nyomnak-e valamire vagy tovább görgetnek, és többnyire nem is emlékeznek a tartalmakra, amiket láttak.

A felmérés szerint korábban úgy tűnt, hogy az alacsonyabb jövedelmű családok gyerekei a hajlamosabbak a közösségimédia-függőségre, de mostanra a jobb helyzetű családok tinédzser lányainál is megfigyelhetőek az aggasztó trendek.

A kutatók úgy hiszik, az egyre növekvő fiatalkori közösségimédia-függőség lehet az egyik oka annak is, hogy a fiataloknak egyre több mentális problémával kell szembenézniük, és a szenvedélybetegségek is egyre gyakoribban a körükben. Ebben fontos faktor, hogy a netfüggőség megöli a szabadidőt, a sportot és a személyes, mélyebb kapcsolatokat is, ráadásul a kommunikációs készség is leépülhet, hiszen ahogyan egyre gyorsabbá és egyszerűbbé válik az önkifejezés a lájkokkal és emodzsikkal, úgy lesznek a fiatalok egyre rosszabbak a komplexebb gondolatok kifejezésében és megértésében. (Telegraph)