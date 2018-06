Zöldséglevest visz a főkonzul a bababörtönbe zárt magyar kisfiúnak

Dr. Kumin Ferenc New York-i főkonzul és dr. Király Zsuzsanna vezető konzul 2018. június 29-én meglátogatja azt a magyar állampolgárságú kétéves kisgyermeket, akinek szüleit illegális határátlépéssel vádolják az amerikai hatóságok és akit ezt követően szakítottak el a családjától. A kétéves Levente jelenleg New Yorkban nevelőszülőknél várja hazatérését - olvasható a New York-i Főkonzulátus közleményében. Azt írják, ilyen körülmények között csak nagyon ritka esetben engedélyezik a látogatást. A főkonzullal tart a kisfiú New York-ba látogató féltestvére is.

A Levente átmeneti nevelését biztosító intézet szerint a gyerek állapota a körülményekhez képest kielégítő, de az étvágya nem megfelelő.

„Kumin Ferenc főkonzul ezért Levente kedvenc ételével, a zöldséges húslevessel kedveskedik a kisgyermeknek.”

Csütörtökön írtuk meg, Kovács Zoltán milyen példás empátiával nyilatkozott a kisfiú sorsáról, az azóta megjelent közleményben azt írják, „a New York-i Főkonzulátus állampolgári megkeresést követően a magyar és amerikai hatóságokat is bevonva május óta foglalkozik az üggyel, s a rendelkezésre álló eszközökkel segíti és sürgeti a kiskorú mielőbbi hazatérését, valamint családjával történő egyesítését.”

(via hvg.hu)