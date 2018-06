Idén mindössze négy órát tárgyalt a brit brexit-ügyi főtárgyaló EU-s partnerével

Kormányzati feljegyzések szerint David Davis, Nagy-Britannia brexitügyi főtárgyalója összesen négy órányit tárgyalt az idei évben Michael Barnierrel, az EU brexitügyi megbízottjával.

A kétnapos EU-csúcson az unió vezetői épp a brit politikai elköteleződés hiányával magyarázták, hogy miért haladnak lassan a brexitügyi folyamatok. Közös zárónyilatkozatukban is azt hangsúlyozták, hogy fokozott erőfeszítésekre van szükség.

Davis és Barnier Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

A brit miniszterelnök, Theresa May állítólag abban bízik, hogy a jövő héten új lendületet vihet majd a brexit-tárgyalásokba, de közben szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az idő vészesen fogy.

A hiányzó brit elköteleződés jele lehet a Financial Times által ismertetett adat is, mely szerint Davis és Barnier mindössze háromszor találkoztak 2018 felében, és tárgyalásaik összesen tartottak négy órát. Természetesen a háttérben szakértők és hivatalnokok folyamatosan egyeztetnek egymással, de a tárgyalásvezetők nagyon visszafogott kommunikációja jelzi, hogy nem haladnak túl fényesen a dolgok.

A brit kormány brexitügyi tárgyalója leginkább európai fővárosokban turnézott, és az egyes tagállamok minisztereit próbálta meggyőzni igazukról, hogy így helyezzen nyomást az Európai Bizottságra egy rugalmasabb álláspont elfogadásához.

A napiszintű tárgyalásokat Brüsszellel így Olly Robbins vitte, aki May EU-tanácsadója. A tervek szerint az idei év végéig megegyezésre kéne jutnia a két félnek a kilépés mikéntjéről, hogy aztán a brit, illetve az európai parlamentnek legyen elég ideje jóváhagyni a feltételeket.

A brexit EU-s felelőse, Barnier pénteken arról beszélt, hogy óriási és komoly különbségek vannak még a két fél között, és most is figyelmeztette Mayt, hogy az EU nem fog elfogadni semmiféle olyan megállapodást, ami csak a termékek esetében hagyná benn a briteket az egységes belső piacon. Tusk is arról beszélt a pénteki csúcs után, hogy a legnehezebb kérdések még mindig nincsenek megoldva, és most jön az utolsó alkalom, hogy mindenki kiteríthesse a kártyáit. (Financial Times)