Ma még egyszer leül Angela Merkellel a lemondásra készülő Seehofer

A német belügyminiszter vasárnap jelentette be, hogy lemond a belügyminiszterségről és a pártelnökségről is. A Deutsche Welle szerint Angela Merkel és Seehofer pénteken még egyszer leülnek beszélni. A CSU elnöke azért mond le pozícióiról, mert Merkel nem tudott megnyugtató választ adni a menekültügy rendezésével kapcsolatban. Erre július elsejéig adott határidőt, ami vasárnap lejárt. A belügyminiszter azt mondta, mindkét posztot szabaddá teszi, mégpedig három napon belül. A legfrissebb hírek szerint a kormánykoalíciót is válságba sodró döntésről egy sebtében összerántott vezetői ülésen próbálták lebeszélni Seehofert Münchenben. Annyi bizonyos, hogy a késő estére ígért sajtótájékoztatót végül nem tartották meg. Vasárnap este a belügyminiszter azt mondta, még egyszer nekifutnak, és megpróbálnak megállapodni arról, hogy mi legyen a menekültekkel. „Minden másról később születik döntés” - mondta Seehofer.

A találkozóra hétfőn, magyar idő szerint délután 5-kor kerítenek sort.