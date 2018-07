A Google beismerte, hogy külső cégek fejlesztői is olvashatják a Gmailen küldött leveleinket

Azok az emberek, amik külső alkalmazásokat kötöttek össze a Gmail-fiókukkal, valósznűleg akaratlanul beleegyezhettek abba is, hogy az alkalmazások fejlesztői beleolvashassanak a Gmailen küldött személyes íméleikbe. A Google el is ismerte, hogy ez létező gyakorlat, de állítják, nem ellentétes a szabályzatukkal, amit a felhasználóikkal is elfogadtatnak.

Az ügy a Wall Street Journal cikkéből pattant ki, a lapnak ugyanis egy ilyen külső alkalmazás fejlesztője beszélt arról, hogy nagyon elterjedt ez a gyakorlat, és ez a Google piszkos kis titka.

A BBC-nek egy adatvédelmi szakértő azt mondta, „meglepő”, hogy a Google ezt engedélyezte.

A Gmail a világ legnagyobb ímélszolgáltatója 1,4 milliárd felhasználója,

Mikor külső alkalmazást kapcsolunk a Gmailhez, az tájékoztat bennünket arról, hogy az alkalmazás engedélyt kap a leveleink kezelésére, ezt azonban kevesen olvassák el.

Hasonló történt a Facebookkal a Cambridge Analytica botrányban is, mikor Trump kampánycsapatához jutottak Facebook-felhasználók adatai, szintén harmadik félen keresztül.

A Wall Street Journal szerint a legtöbb alkalmazás csak algoritmust enged rá a felhasználók leveleire, de lap beszélt olyan cég képviselőjével is, ahol a fejlesztők maguk is rengeteg felhasználó leveleit olvasták. (BBC)