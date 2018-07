Az al-Shabaab betiltotta a nejlonszatyrokat, mert azok veszélyesek az emberekre és az állatokra

A főként Szomáliában tevékenykedő iszlamista terrorcsoport, az al-Shabaab úgy döntött, hogy betiltja a nejlonszatyrok használatát, mivel az eldobált műanyag komoly környezetvédelmi kockázatot jelent, nemcsak az élővilágra, de az emberekre is. A vasárnap életbelépő tiltást a terrorszervezet rádiójában, a Radio Andaluson jelentették be, és egy szomáliai weboldal szerint megtiltották a terrorszervezet által ellenőrzött területeken őshonos fák kivágását is, szintén környezetvédelmi okokból.

Terrorizmus-szakértők szerint a szervezet ezzel a lépéssel azt igyekszik bizonyítani, hogy képes kormányozni. Az utóbbi hónapokban több kelet-afrikai kormány is elfogadott hasonló intézkedéseket, az al-Shabaab pedig most meg akarja mutatni, hogy ők is el tudnak fogadni és be tudnak tartatni hasonló intézkedéseket. Az valószínű, hogy ha a terroristák komolyan veszik a tiltást, akkor be fogják tudni tartatni, ugyanis a környéken élők iszonyatosan félnek tőlük.

Az al-Shabaab több ezer ember haláláért felelős, tavaly több mint 500 embert öltek meg a szomáliai fővárosban, Mogadishuban, mikor egy robbanóanyaggal megrakott teherautóval behajtottak a belvárosba.

Látkép a terrorszervezet bombatámadása után Fotó: MOHAMED ABDIWAHAB/AFP

A szomáliai terrorszervezetnek egyébként akkor nem fontos a környezetvédelem, ha a finanszírozásáról van szó, az illegális elefántcsont-kereskedelemben ugyanis részt vesznek, mert az onnan befolyó pénzből sok akciójukat tudják fizetni.

Az iszlamista terrorszervezetekről nem idegen a környezetvédelem, néhány éve az Arab-félszigeten tevékenykedő al-Kaida-szárny kérte számon az Obama-kormányt, amiért nem tesz eleget a klímaváltozás elleni harcban. A tálibok pedig idén faültető programot indítottak a Föld megmentése érdekében. (Huffington Post)