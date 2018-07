A Jobbik felújítaná Pajkaszegen a Kakaós briós szobrot

Ander Balázs, a Jobbik parlamenti képviselője T/503/292. számmal benyújtott egy módosító javaslatot a jövő évi költségvetéshez. A magyar állam 2019-es kiadásait rögzítő törvény vitáját ezekben a napokban tárgyalják a parlamenti bizottságok, Ander június 27-én benyújtott módosítója szerda délelőtt került a költségvetési és a kulturális bizottság elé. Sok hasonló módosítóval együtt.

Ander módosítója formailag teljesen úgy néz ki, mint a többi hasonló beadvány. Csak éppen a tartalma bizarr - ám ezt csak veheti észre, aki veszi a fáradtságot, hogy el is olvassa a szöveget.

Így kezdődik:

Közterületi szobor rekonstrukciója

Előirányzat: 30 millió forint

Az előirányzat a pajkaszegi Kakaós briós szobor rekonstrukció munkálatainak fedezetéül szolgál. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot ad ki Pajkaszeg Község önkormányzata számára.

Ismerős Pajkaszeg? Mert ha igen, akkor biztos, hogy nem a térképről, ugyanis ilyen nevű település nem létezik. Pajkaszeg nem más, mint az a képzeletbeli falu, ahol az RTL Klubon menő A mi kis falunk című sorozat játszódik.

A törvénytervezetben említett Kakaós briós című szobor pedig az a műtárgy, amit a történet szerint a faluban felavattak, és úgy néz ki, mintha a levegőben lebegő óriási tenyerek egy darab szart tartanának:

Jelenet a sorozatból, itt avatják fel a brióst ábrázoló szobrot. Fotó: RTL Klub, A mi kis falunk

Ander javaslatában az indoklás így hangzik:

"A Pajkaszeg Község belterületén található, 2017-ben felavatott, az Európai Unió Regionális Specifikumok Alapból finanszírozott Kakaós briós szobor az elmúlt időszak extrém időjárása következtében jelentős mértékben megrongálódott. A szobor külső védelmét ellátó mázrétegen leválások, elszíneződések, kopások jelentek meg. A talapzat megsüllyedt, a kézfejet ábrázoló motívumrész eldeformálódott.

Pajkaszeg Község közössége számára ez a műalkotás összetett szimbólummal bír, de nem csak a lakosság kötődik érzelmileg a műalkotáshoz, hanem létrejötte a régió turizmusának fellendüléséhez is jelentősen hozzájárult. A módosító javaslat támogatásával Magyarország kormánya a szoborrekonstrukcióra biztosítana fedezetet. A támogatás biztosítása a kormányzati kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg, hiszen kistelepüléseink kulturális értékeink védelme fontosabb, mint a kormánypropaganda."

A szöveg egyszerre paródiája a parlamenti bürokratanyelvnek (az EU-nak egyébként nincs "regionális specifikumok alapja", ez is csak egy vicc), illetve a végén ott van Ander személyes politikai megjegyzése is: "kistelepüléseink kulturális értékeink védelme fontosabb, mint a kormánypropaganda".

Mint Ander a 444-nek elmondta, azért adta be ezt a módosítót, hogy megmutassa, mennyire nem veszi komolyan a kormánytöbbség az ellenzéki beadványokat. Arra számított a szöveg beadásakor, hogy mindenféle megütközés nélkül simán szavaznak a módosítójáról az illetékes bizottságban, és mivel ellenzéki képviselő jegyzi, ezért egyszerűen megállapítják, hogy nem támogatják. Éppen úgy, mint a teljesen komoly javaslatokról.

A szobor avatása a tévésorozatban. Fotó: RTL Klub

Csomagban, olvasatlanul szavazták le

Pontosan ez történt szerdán délelőtt. Két parlamenti bizottságban is úgy utasították el az ellenzéki javaslatokat, köztük ezt is, hogy egyetlen szavazással vették le a napirendről a Jobbik összes módosítóját. Ugyanígy csomagban szavazták le a többi ellenzéki frakció javaslatait is.

Pedig a kulturális bizottság alelnöki posztját is betöltő Ander Balázs szerint elvárható lett volna, hogy egyenként szavazzanak a módosítókról, hiszen csak a kulturális bizottság elé csak a Jobbik 57 ilyet vitt be: például a biztos kezdet gyermekházak támogatásának növeléséről, a tanárok fizetésének emeléséről vagy templomok felújításáról. "Ha az 57-ből 56-ot még el is utasítanának, már akkor is megérné a vita, mert lehet a javaslataink közül egy, amivel segíteni lehet ott, ahol erre szükség van" - mondta Ander. Azonban a fideszes többség a bizottságban nem akart egyenként vitázni az ellenzéki felvetésekről. "Pedig legalább visítozhattak volna egyet, hogy milyen hülyeség is van a javaslatok között"- tette hozzá.

"Felháborodtunk, de nem lepődtünk meg" - értékelte a szerdai szavazásokat a képviselő. Ander szerint senki sem olvassa kormányoldalon az ellenzéki módosítókat, és ezt a mostani tréfájával be is bizonyította. Ami azért felháborító szerinte, mert így vita sincs róluk, fel se merülhet, hogy akár minden oldal támogatni tudjon egy nem kormányzati ötletet.