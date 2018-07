Az osztrák kancellár szerint még a német kormány sem tudja, mit akar a tranzitzónákkal a határon

Sebastian Kurz több német politikussal is beszélt telefonon, mióta hétfő este Angela Merkel és Horst Seehofer megállapodtak a határ menti tranzitzónákról, de az osztrák kancellár szerint egyelőre a német kormány sem tudja, ezek hogyan működnének.

A hétfői bejelentés szerint a németek visszaküldenék azokat a menekülteket, akiket korábban már egy másik tagállam is regisztrált. Ehhez még az is kell, hogy Angela Merkel a német szociáldemokratákkal is megegyezzen a tervekről. Azután Horst Seehofer belügyminiszter csütörtökön Bécsbe utazik, hogy megbeszéljék a részleteket.

Kurz egy szedai interjúban arról beszélt, hogy időt kell adni a németeknek, hogy tisztázzák a terveiket. Hozzátette, hogy nem ír alá olyan szerződést, ami oda vezetne, hogy Ausztria Közép-Európa gyűjtőtáborává változzon. Kritizálta Németországot, amiért szigorítani akarja a határai ellenőrzését, miközben korábban pont ezért bírálta a többi tagállamot. (Die Presse)