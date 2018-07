Megengedte a bíróság, hogy hazahozzák Leventét az amerikai bababörtönből

A kétéves Levente azután került egy bronxi menekültközpontba, hogy Donald Trump bevándorláspolitikája miatt őt is elválasztották szüleitől. Közben a szüleit 600 kilométerre, Buffalóban tartják fogva. A magyar kisfiú történetéreől a BuzzFeed is beszámolt. A lap megjegyezte, hogy miközben a magyar kormány példásnak tartja Trump szigorát, a magyar állampolgárok nagyon gyakran maradnak az Egyesült Államokban lejárt vízummal is, amivel megsértik az ottani törvényeket.

A Blikk most arról ír, hogy Levente nővérének sikerült elérnie a bíróságon, hogy a kisfiú hazajöhessen vele Magyarországra. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szüleivel mikor találkozhat.