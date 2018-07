Jöhet az első szuperhősfilm, aminek egy molett nő lesz a főszereplője

A női szereplők egy ideje már fel-felbukkantak főbb szerepekben a szuperhősös filmekben, és ha hinni lehet az iparági híreszteléseknek, hamarosan az első plus size-szuperhős is vászonra kerülhet.

A Sony ugyanis azt tervezi, hogy a Valiant-képergények egyik alakja, Faith Herbert köré építenek fel egy külön filmet. A forgatókönyvet az Amerikai istenek írónője, Maria Melnik jegyezheti majd a tervek szerint.

A sztori főszereplője a sci-fi és képregényrajongó geek lány, Faith Herbert, akinek ezen kívül akad még némi telekinektikus szuperereje, amiből nyilván egy csomó olyan _bonyodalom_ következik majd, ami a hasonló zsánerű filmekben szokott.

A Sony Pictures még 2015-ben vásárolta fel a Valiant Entertainment kiadványait, és ebből már készül is Vin Diesel főszereplésével Bloodshot, a terv pedig nyilván az, hogy saját képregényes univerzumot építsenek fel.

A Faith ezen kívül viszont azért is lenne nagy lépés a képregényes világban, mert eddig nemigen szerepeltek ezekben a filmekben nem nagyon vékony, sportos női karakterek. Faith Herbert 1992-ben jelent meg először képregényben, előbb epizódszereplőként, később viszont annyira népszerű lett, hogy saját történetet is kapott. Most pedig jöhet az első saját filmje.