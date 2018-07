200 milliót vihettek el a kötvényes cég széfjéből

Az Arton Capital az egyetlen, letelepedési kötvények értékesítésével foglalkozó, Magyarországra bejegyzett vállalkozás, így az ő mérlegükből lehet következtetni arra, hogy is jövedelmezett tavaly ez a biznisz. A cég jelentős késéssel, a napokban tette közzé a beszámolóját, és ebből többek közt kiderül az is, hogy

kb. 200 millió forintot vihettek el a betörők, mikor tavaly áprilisban betörtek a cég irodájába.

Legalább is ekkora összeget írtak le a beszámolójukban az Egyéb ráfordítás rubrikában, ahol általában a káreseményeket is fel szokás tüntetni. A dokumentumokból azonban látszik, hogy az Artonnak még így is nagyon jó éve volt tavaly, az adózott nyeresége 294 millió forint volt, és ebből Balogh Radosztina tulajdonos (és egyébként Rogán Antal korábbi évfolyamtársa) 290 millió ki is vett osztalékként. Ez a nyereség 64 millióval nagyobb, mint a 2016-os.

Ez a profit azonban csak töredéke a valós nyereségnek, az ugyanis egy, az Artonnal szerződéses viszonyban álló offshore céghez folyt be.

Hogy 2017-ben a program leállításának hírére mennyire felpörgött a letelepedésikötvény-piac, abból is látszik, hogy az Arton letelepedési állampapír-állománya 36 milliárd forintról 68 milliárd forintra nőtt. Az összes kötvénymigráns negyede 2017-ben vett kötvényt, mikor már tudni lehetett, hogy a programot le fogják állítani.

Az Arton 2017-es sikerei a többi cég közül is kiemelkednek, ők ugyanis 2017 első három hónapjában több kötvényt adtak el, mint az azelőtti 3 évben együttvéve.

A G7 számításai szerint 388 ügyféllel kalkulálva a cég árbevételének kb. 7,2 milliárd forintnak kellene lennie, a bevallásban mégis csak ennek töredéke, 79 millió forint szerepel. Az eltérés oka, hogy a bevételek jelentős része egy, az Artonnal szerződésben álló, az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett cégnél csapódott le. (G7)