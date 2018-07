Díjat nyert a Virágvölgy Karlovy Vary-ban

Szombat este a Karlovy Vary-ban megrendezett filmfesztiválon Csuja László filmje, a Virágvölgy az első és második filmeket felvonultató „East of the West” zsűri díját nyerte el. A film amatőr főszereplőkkel készült, a női főszerepben Berényi Bianka, akiről korábban mi is írtunk. A férfi főszerepben Réti László, többszörös Speciális Olimpiai bajnok látható.

A filmben a külvárosi lakótelepen unatkozó Bianka hirtelen felindulásból ellop egy csecsemőt, majd kénytelen otthont keresni, de senki sem fogadja be. Már-már feladná, mikor véletlenül találkozik a jószívű, munkásszállón élő Lacival, aki segíteni akar az utcán rekedt lánynak és eldönti, hogy mindenáron otthont teremt számukra. A filmet itthon augusztus 30-tól lehet megnézni a mozikban.