Szegény, szegény Mario Fernandes

július 7., 20:00 2 2 HRV RUSHRV (3–4) Gól: Cserisev 31', Kramarić 39', Vida 101', Fernandes 115' Sárga lap: Lovren 35', Strinić 38', Vida 101', Gazinszkij 109', Pivarić 114' Piros lap:

Amilyen remek volt az első félidő, annyira volt fordulatos az oroszországi vébé utolsó negyeddöntőjében a házigazdák és Horvátország meccse, amin Mario Fernandes, az oroszok honosított jobbhátvédje a 115. percben szerzett egyenlítő góljával mennybe mehetett volna, ha aztán nem rúgja olyan borzasztó csúnyán mellé a 11-esét. A nyolcaddöntők tizenegyespárbajaiban nagyokat mentő kapusok most is megfogtak egy-egy 11-est, így Fernandes hibája döntött Horvátország javára.





Mario Fernandes a kihagyott 11-ese után. Oroszország elvesztette a tizenegyespárbajt Horvátországgal szemben, nem jutott elődöntőbe. Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Az első félidő végére az oroszok már öt kilométerrel többet futottak a labdát 65 százalékban birtokló, sokkal többet passzoló horvátoknál.



A második félidő hasonló szellemben indult, a horvátok birtokoltak és adogattak, a 19. percben egészen helyzetig, de Rebić kapásból nem tudott lőni, utána meg nem találta a lövőhelyzetet, így végül kisodródott, és csak egy közeli orosz védőt tudott fejbe lőni. Nem sokkal volt veszélyesebb, de annál szebb Kramarić hátravetődős ollózása az 52. percben. Az statisztikailag még a kaput is eltalálta, még ha Akinfejevnek nem volt megerőltető megfognia.

Kramarić gólöröme, még az első félidőből. Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Az 57. perc környékén Horvátország már-már argentín, de legalább portugál szinten ötlettelennek tűnt. A jobb időszakaikat jellemző villámgyors labdakihozatalokat körülményes passzolgatás váltotta fel, aminek a végén meg se próbálták bejátszani a labdát a 16-osra, lőttek inkább azon kívülről, a várható eredménnyel.

Szerencsére nem sokáig. A 60. percben egy lecsúszott beadást Kramarić kanalazott vissza az ötös és az alapvonal sarkáról. Ez hatalmas kavarodást okozott az ötösön belül, aminek a végén Perišić kissé jobbról, jobbal a jobb kapufát lőtte ki, a labda meg visszafele is keresztberepült a kapu előtt.

A horvátok Perišić kapufája után nagyon nyomni kezdtek, az oroszok pedig leegyszerűsítették védekezésüket a rombolásra. A 64. percben Vrsaljko duplaköténnyel indította Mandšukićot, akinek az erőpasszát a védők cicoma nélkül kivágták.

Az oroszok a 70. perc körül jöttek ki a szorításból, a 72-ben pedig Jerokin már jó helyzetből, üresen fejelhetett hat méterről, de lágyan föléívelte.

A 77. percben a horvátok biliárdoztak egyet az orosz 16-oson belül. Kramarić jobbról tette át az ötös bal sarkára Mandžukińak, aki visszafejelte a 11-es pontra Modrićnak. A lövése felpattant, Vrsaljko elé, de közben les lett.

A 80. percre az oroszok már hét kilométerrel futottak többet. A sikeres passzok számában a horvátok 439:183-ra vezettek, a labdát 65:35 arányban birtokolták. Ez nem meddő fölény volt, két kaput eltaláló lövésük mellett volt egy kapufájuk és négy blokkolt lövésük is, többet és veszélyesebben támadtak.

Cserisev első félidei bombagóljával még az oroszok szereztek vezetést. Fotó: Grigoriy Sisoev/Sputnik

A 89. percben Subašićnak kellett letérdelnie egy kicsorgó labdához. Benntartotta, de fájdalmasan kapott jobb combja hajlítóizmához. A ráadás első perceit ezután úgy megnyomták a horvátok, mint akik nem akarnak hosszabbítást. Az oroszok egy 45 másodperc alatt elvégzett kapukirúgással próbálták megtörni a lendületüket. A kirugásból villámgyorsan helyzetet alakítottak ki, Subašić bravúrral védte Szmolov éles szögből leadott, kapuba tartó lövését.

Az utolsó tíz perc egyetlen említésre méltó eseménye Subašić combizomhúzódása vagy mije volt. A rendes játékidő utolsó percében hosszasan ápolták, aztán a hosszabbítás előtti szünetben is. Ennek akkor lett igazán jelentősége, amikor a hosszabbítás negyedik percében Vrsaljko is megsérült. Dönteni kellett, mert csak egy cseréjük volt. Úgy döntött, hogy behozza Ćorlukát. Fura döntés, Ćorluka középhátvéd, és fiatalnak se volt már gyors, közben ott a padon a szupertehetséges, bár nagyon fiatal Jedvaj. Ćorluka első megmozdulásával megfuttatta a sérült Subašićot.

Lovren hatalmas hibájából Szmolov hatalmas helyzetben léphetett ki, de a horvát utolérte, és javított, a 16-oson belül szerelt becsúszva. A fordulásból egy horvát szöglet jött, amit Vida lágyan fejelt a kapu felé. Az ötösön belül lepattant, majd Ćorlukát érintve becsorgott a bal alsó sarokba. Bámulatosan esetleges gól volt, és mint ilyen, rendkívül szórakoztató is.

Domagoj VIda ünnepli a gólját, amivel Horvátország a hosszabbításban vezetést szerzett. Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Hirtelen sürgős lett az oroszoknak, akik szögletrúgásokba ölték az energiáikat. A hosszabbítás első félidejének legvégén Szmolov (?) még fojtófogással földre vitte Subašićot, majd a miheztartás végett egy kicsit meg is taposta a sérült horvát kapust.

Bruno Fernandes itt még boldog volt, védhetetlen fejesével Oroszország kiegyenlített. Fotó: NELSON ALMEIDA/AFP

A hosszabbítás második felére a horvátok már kezdtek teljesen elfogyni. Mandžukić már csak tántorgott, Rebić is lelassult. Modrić viszont még úgy indult rá egy róla a kaputól harminc méterre lepattanó labdára, mintha csak most kezdődne a meccs. Bent is tartotta, de okos beadására már nem volt, aki rá tudott volna indulni. Így az oroszok kicsit könnyebben passzolgathattak, de építkezés helyett inkább felívelésekkel próbáltak helyzetbe kerülni, a várható eredménnyel.

Veszélyt a pontrúgások jelentettek. A 111. percben Subašić középre, egy oroszhoz ütött egy szögletet, a visszalőtt bombát bravúrral fogta, ki se jött róla. Két percre rá látványos mozdulattal tolt ki egy veszélyes beadást. Újabb egy perc elteltével Pivarić ostoba kezezése után nagyon veszélyes helyen, a tizenhatos jobb csücskénél. Dzagojev állt hozzá, beadáshoz, amit Fernandes nagyon tisztán fejelt a kapu jobb oldalába.

A 119. percben Zobnyin zúdított rá még egy nagy lövést húszról, de Subašić leért a jobb sarokba tartó labdára. Innen már valahogy eltántorogtak a végéig, jöhettek a 11-esek.

A párbajt az oroszok kezdték. Az első rugó Szmolov, csak várnia kellett a labdára, mert azt senki se vitt magával. Idegesnek tűnt, flegmán rúgta középtájra, Subašić könnyedén nyúlt vissza érte. Brozović magabiztosan fellőtte a balra vetődő Akinfejev keze fölött a bal felső sarokba. Dzagojev érkezett, ő nyugodtabbnak tűnt, nem is hibázott. Kovačić lapos lövését Akinfejev kitolta, így két sorozat után 1:1.

A harmadik orosz rúgó Fernandes volt, aki nagy erővel mellé durrantotta. Pedig a mecs hőse lehetett volna.

Modrić jött. Akinfejev kapufára ütötte, ahonnan valahogy beszédült a kapuba. Három kör után 2:1 a horvátoknak. Ignasevics következett, simán ellőtte jobbra a balra vetődő kapus mellett. Vida pont ugyanígy tett, négy kör után 3:2. Kuziajev is magabiztos volt, így Rakitićra maradt a döntés. Ugyanoda rűgta, mint az előző három játékos, Horvátország jutott az elődöntőbe.

Oroszország-Horvátország 2:2 (1:1, 1:1, 1:2), tizenegyesekkel 3:4

Oroszország: Akinfejev - Fernandes, Kutyepov, Ignasevics, Kudrijasov - Szamedov (Jerokin 54'), Zobnyin, Golovin(Dzagojev 102'), Kuziajev, Cserisev (Szmolov 67') - Dzjuba (Gazinszkij 79')

Horvátország: Subašić - Vrsaljko (Ćorluka 97'), Lovren, Vida, Strinić (Pivarić 74') - Rebić, Rakitić, Kramarić (Kovačić 88'), Modrić, Perišić (Brozović 63')- Mandžukić