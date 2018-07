473,4 millió eurót ad az EU a 3-as metró felújítására

A fiatalok alapképességei elmaradnak a régiós átlagtól, és a felsőfokú végzettségűek aránya is kisebb – olvasható a „180 lépés a magyar gazdaság fenntartható felzárkózásáért” című műhelymunkájukban. Az is kiderül, hogy még reformokkal is csak az osztrák fejlettség 80 százalékát érhetjük el 2028-ra.