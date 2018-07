Az egykori III/II-es Szita Károly segítséget kért Gulyás Gergelytől, hogy megrendszabályozhassák a vendéglátóhelyeket

Szita Károllyal, a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnökével és Szalay Ferenccel, Szolnok polgármesterével egyeztetett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a megyei jogú városok működéséről.



A tájékoztatás szerint a keddi megbeszélés témája a Modern Városok Program, a bürokráciacsökkentés és az önkormányzati jogkörök szélesítése volt. Miután megbeszélték, hogy minden nagyon jó irányban halad, az MTI beszámolója szerint

"a találkozón Szita Károly segítséget kért Gulyás Gergelytől a kereskedelmi tevékenységek szabályozásában is. Az önkormányzatok ugyanis szeretnék, ha a szabályszegő vendéglátóhelyekkel szemben a jövőben hatékonyabb eszközökkel léphetnének fel, akár a nyitvatartási idő megszegéséről, akár a környék lakóit zavaró hangoskodásról van szó."

A legutóbbi kampányban rendszeresen Soros ügynökeivel riogató Szita Károlyról érdemes tudni, hogy a nevét 2005-ben kapcsolatba hozták egy Krakus Péter fedőnevű titkos megbízottal, aki a 1989-ig tartó aktív időszakában a dossziéban fellelhető adatok szerint több mint 100 alkalommal találkozott III/II-es tartótisztjével, és adott információkat a családjáról meg a Növényvédő és Agrokémiai Állomásnál dolgozó munkatársairól is. Krakushoz hasonlóan itt dolgozott Szita is: 1981 és 1988 között az állomás biológiai laboratóriumát vezette. Ugyan feltűnő a hasonlóság a két ember között, Szita mindenkit biztosított: visszaéltek a személyi adataival, amikor valaki elkészítette a 6-os kartont, ami szerint Fenesi Lajos rendőrfőhadnagy őt szervezte be 1980. július 2-án a III/II-es osztályhoz Krakus Péter fedőnéven, sőt Szita még pert is indított, igaz, nem rágalmazásért, becsületsértésért vagy jó hírnév megsértéséért, hanem államtitoksértés, hivatali hatalommal való visszaélés és államtitoksértés miatti feljelentés elmulasztása miatt.

Szita most a Fideszben korábban harcos antikommunista hírében álló Gulyás Gergellyel tárgyalt. Igaz, Gulyás korábban sem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésünkre, hogy kínos-e neki egy korábbi III/II-essel egy pártban ülni.