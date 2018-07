Évi 16 milliárdot szór ki reklámra a Szerencsejáték Zrt., elsősorban baráti vállalkozásoknak

A magyar médiapiac egyik legnagyobb szereplője az állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt., ami tavaly 16,1 milliárd forintot költött hirdetésekre. 2017-ben a teljes reklámpiacon 216 milliárdot költöttek a hirdetők, így az állami cég felel minden 15., reklámra elköltött forintért.

Ebben két dolog a furcsa, az egyik, hogy a Szerencsejáték Zrt. lottó- és sorsjegymonopólium, tehát attól nem kell tartania, hogy az emberek mástól vesznek lottót, ha nem hirdet eleget. A másik pedig, hogy a Zrt.-nek törvényi kötelezettsége a játékszenvedély elleni küzdelem, amivel szintén nehezen összeegyeztethető a brutális reklámköltés.

A hirdetésekkel növekszik is a cég bevétele, egyre többen szerencsejátékoznak, 2010 és 2017 között a G7 összesítése szerint 2,6-szorosára nőtt a cég árbevétele, és ebből persze jelentős bevétele van a magyar államnak is. A növekvő bevételekkel egyre többet is költ a cég nagyon nehezen ellenőrizhető módon, a beszámolójukból például csak annyi derül ki, hogy tavaly 58 milliárdot költöttek magukra. Ebből 14 milliárd ment a bérekre, 1,6 bérleti- és lízingdíjakra, számítástechnikai szolgáltatásokra pedig 2 milliárd. Ezen kívül „alaptevékenységet közvetlenül segítő szolgáltatásra” költöttek 35,9 milliárdot, de nem tudni, mi is ez az „alaptevékenységet közvetlenül segítő szolgáltatás”.

Reklámra pedig úgy ment 16,1 milliárd, hogy a cég nyeremények kifizetése után megmaradt haszna tavaly 147 milliárd forint volt, tehát a haszon 11 százalékát elreklámozták.

A Szerencsejáték Zrt. Andy Vajna TV2-jénél költötte a legtöbbet, de sok ment a közmédiába, az Origóhoz, a Mészáros-féle Mediaworkshöz, a Habony-féle Lokálhoz vagy a szintén Vajnához tartozó Rádió1-hez is.

A G7 összeszedte azt is, hová mentek a Zrt. reklámköltései 2013-ban, és arra jutottak, hogy akkor a legtöbb pénz a Fideszhez és Orbán Viktorhoz akkor még közel álló Simicska Lajos érdekeltségeihez került, de akkoriban jócskán ment pénz az RTL Klubhoz is. (G7)