Tállai András és Koncz Gábor Koncz Gábor-szobrot avattak

Koncz Gábor színművész felzárkózott Cristiano Ronaldo mellé azok között, akiknek még életükben szobrot emelnek. A mezőkeresztesi születésű színész épp most volt 80 éves, ebből az alkalomból kapott szobrot szülővárosában, aminek országgyűlési képviselője Tállai András. Boldogan fotózkodtak együtt az átadón.

A Bors korábban arról írt, hogy maga a színész vetette fel a szoborállítás ötletét, és ezt támogatta is a képviselőtestület. Korábbi pletykák szerint Koncz maga finanszírozta az alkotást. A lap azt is megjegyezte, hogy bár Koncz születésnapja július 8., de sokáig senki nem kapott meghívót az avatásra, a színésznek ugyanis elege lett a médiaérdeklődésből. A Borsnak tagadta is, hogy szobor készülne róla.

Az avatásról szóló beszámolóban a Bors már azt írja, hogy a szobor közadakozásból készült.

Mezőkeresztesen egyébként három magyarnak van köztéri szobra, Kossuthnak, Petőfinek és Koncz Gábornak.

Király Róbert szobrászművész 2014-ben még azt nyilatkozta, a szobor Koncz szerénységét jeleníti majd meg.