Először sikerült megtalálni, hogy honnan jött egy galaxisunkon kívülről érkező neutrínó

Csütörtökön jelentették be csillagászok, hogy az galaxisunkon kívülről származó neutrínót detektáltak, és most először sikerült azonosítani a forrását. A neutrínók olyan szubatomi részecskék, melyeknek nincs elektromos töltése és szinte tömege sem. Éppen ezért rendkívül nehéz kimutatni őket, hiszen rendkívül közömbösek bármiféle anyaggal szemben, közben viszont ott vannak mindenhol, a testünkön is sokezer milliárd ilyen részecske halad át minden másodpercben. Az univerzum sznobjainak is nevezik őket, mivel nem nagyon vesznek tudomást bármi másról maguk körül.

A Science-ben megjelent két tanulmányból kiderül, hogy a neutrínó egy aktív galaxismagból, azaz egy blazárból származhat. A TXS 0506+056 névre keresztelt blazár mintegy négymilliárd fényévnyire fekszik a Földtől.

A neutrínót egy ötezer szenzorból álló rendszer észlelte, amely a Déli-sarknál fekszik. Az észlelés tavaly szeptemberben történt, mostanra lett belőle megerősített tanulmány. A kutatók nagyon lelkesek, abban bíznak, hogy a felfedezés révén új eszközök nyílhatnak a kozmosz megismerésére. Azt ugyanis régóta feltételezik a csillagászok és fizikusok, hogy ezek a fura szellemrészecskék rejthetik az univerzum egykét legnagyobb rejtélyének a kulcsát, például hogy hogyan kerekedett felül az anyag az ősrobbanás után.

Az IceCube-ot épp a neutrínók észrevehetetlensége hívta életre, 2010-ben hozták létre ezt a hatalmas detektort. (Space.com)