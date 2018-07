Orbán Viktor rátenné a kezét a horvát sikerre is

Magyarország miniszterelnöke szerint a horvát foci „a mi kutyánk kölyke” - erről az Index írt. Orbán a köztévének adott interjút, a téma alapvetően a NATO-csúcs volt, de a beszélgetés végén, ami még a meccs előtt készült, megkérdezték tőle, mit vár az esti meccstől. Erre válaszolva mondta azt, hogy Horvátországnak szurkol, akikkel szerinte ugyanaz a futballkultúránk, bár a horvátok színvonalát egyelőre megközelíteni sem tudjuk.

„A horvátok sikere persze a horvátoké, de egy picit úgy érezzük, hogy abban mi is benne vagyunk, hiszen ez a régió dicsősége is, még hogy ha most a horvát zászlót is kell most a magasba emelni”