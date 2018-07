Djokovic egy 5 óra 21 perces meccsen győzte le Nadalt Wimbledonban

A háromszoros győztes Novak Djokovic lesz a dél-afrikai Kevin Anderson ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi döntőjében: a szerb játékos az elődöntőben kétnapos, maratoni csatában verte a világelső Rafael Nadalt.

A spanyol Nadal (balra) gratulál a győztes szerb Djokovicnak. Fotó: Nic Bothma/AFP

A két klasszis mérkőzése pénteken késő este kezdődött, miután előttük Anderson és az amerikai John Isner 6 óra 36 perces meccset játszott. Az ütközet helyi idő szerint 23 órakor aztán félbeszakadt – a szabályok szerint ez után már nem lehet játszani Wimbledonban –, a szetteket tekintve ekkor a világranglistán jelenleg 12. Djokovic vezetett 2-1-re.

A szombati folytatás Nadal egyenlítésével indult, a döntő játszma pedig óriási küzdelmet hozott. Sokáig mindkét játékos hozta az adogatását, majd 9:8-nál a szerb – már nem először – meccslabdához jutott, háromhoz. A kétszeres wimbledoni bajnok Nadal hiába küzdött addig keményen, ezt a nyomást már nem bírta, hibázott, így végül – összesen 5 óra 21 perc játék után – a 31 éves Djokovic jutott a döntőbe, a pályafutása során ötödször.

A Djokovic-Anderson döntőt vasárnap, magyar idő szerint 15 órától rendezik.

Ez a maratoni meccsek tornája

Anderson még nagyobb meccsen jutott döntőbe: a nyolcadik helyen kiemelt dél-afrikai 6 óra 36 perces maratoni csatában, 5 játszmában győzte le az amerikai John Isnert.

John Isner (balra) gratulál Kevin Andersonnak a meccs után. Fotó: Glyn Kirk/AFP

Az első két játszma rövidítésben dőlt el, mindketten biztosan hozták a szervajátékukat, bréklabda is alig akadt. Az első brékre a harmadik játszma közepén került sor, akkor Anderson 5:3-ra ellépett, de Isner az első adandó alkalommal visszabrékelt, így jöhetett az újabb rövidítés, amiben 11-9-re Isner nyert, és jutott 2-1-es szettelőnyhöz. A negyedik szett végén Anderson tudta elvenni riválisa adogatását, és következett a záró, ötödik játszma. Ebben hosszú ideig mindketten szinte mindig simán hozták az adogatásukat, de az idő előrehaladtával Isner többször is 0-30-ról jött vissza. Aztán 24:24-nél Anderson előbb egy szép röptével, majd egy bravúrponttal került helyzetbe: az egyik ütésénél hanyatt esett, majd amikor felállt, nem jobb, hanem bal kezében fogva az ütőt visszaadta Isner próbálkozását. A tavalyi US Openen finalista Anderson megnyerte a játékot, majd a továbbjutásért adogatott, és végül lezárta a maratoni ütközetet.

„Nagyon nehéz mérkőzés volt, de valakinek végül nyernie kellett” – mondta Anderson Isnert méltatva.

Ez volt minden idők negyedik leghosszabb teniszmérkőzése, és a második leghosszabb csata GS-csata. A rekorder Isner és a francia Nicolas Mahut 2010-es wimbledoni első fordulós összecsapása, amely 11 óra 5 percig tartott, és a záró szett 70:68-as Isner-sikerrel zárult.

Anderson előtte Roger Federert is egy nagyon hosszú, 4 óra 17 perces meccsen győzte le. (MTI)