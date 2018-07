Elég sok idő eltelt a francia győzelemmel végződő világbajnoki döntő lefújása és az érmek átadása között, mire a horvátok elsőként odaértek, szakadni kezdett az eső.

Erre a rendezők nem készültek fel, egyetlen esernyő volt csak kéznél, azzal Putyint védték, miközben Macron francia elnök és Kolinda Grabar-Kitarović horvát államfő és még a FIFA-elnök, Gianni Infantino is bőrig áztak. Aztán előkerült később még pár ernyő, de addigra mindegy volt, nem is álltak már be alá.