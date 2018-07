Elon Musk feldughatja magának a tengeralattjáróját

"Teljesen reménytelen volt, hogy működjön. Fogalmuk se volt róla, milyen volt a barlangi átjáró" - nyilatkozta Elon Musk törpetengeralattjárójáról a CNN-nek Vern Unsworth, a 63 éves, Thaiföldön élő brit búvár, aki részt vett a barlangban rekedt thai gyerekek kimentésében. Az excentrikus milliárdos a thaiföldi tragédia hallatán utasította mérnökeit, hogy fejlesszenek ki sürgősen egy "minitengeralattjárót" - gyakorlatilag egy jól szigetelt tubust, amibe bele lehetett volna pakolni egy gyereket, hogy aztán két-három búvár valahogy átszuszakolja a tubust a szűk barlangi járatokon.

Ez nemes gesztus volt, és Musk javára legyen mondva, mérnökei tényleg pillanatok alatt kifejlesztették a tubust. Amit aztán a mentésen dolgozók nem találtak túl praktikusnak, meg hát, mire Thaiföldre ért, a mentés már javában folyt, az első szerencséseket már ki is menekítették a barlangból.

Musk erre nem reagált túl jól. A drámai, bravúros mentés irányítóját támadta, akire szerinte "a volt tartományi kormányzó" lett volna a helyes jelző a mentés irányítója helyett. Ezzel nem lett népszerű a mentésen dolgozók körében. Vern Unsworth most azt mondja, hogy a "minitengeralattjáró" valóban használhatatlan lett volna a szűk járatokban. "A tengeralattjáró úgy másfél méteres volt, és merev, vagyis lehetetlen lett volna kanyarogni vele a járatok szűk kanyarjaiban és a sok akadály között. Az első ötven méteren elakadt volna. Csak egy PR-trükk volt" - mondta a CNN-nek, majd tömören úgy foglalta össze véleményét: "Elon Musk feldughatja magának a törpetengeralatjáróját. Oda, ahol fáj!". (Via The Telegraph, Mashable)