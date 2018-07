Trump: Sosem volt ilyen rossz az USA és Oroszország viszonya, de ennek most vége

Megvolt Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója, amit az amerikai elnök „termékeny párbeszédnek” nevezett a közös sajtótájékoztatón Helsinkiben.

Az amerikai elnök azt mondta, soha nem volt rosszabb az USA és Oroszország viszonya, mint most. „De ennek vége. Fél órával ezelőtt ez véget ért” – mondta Trump konstruktív párbeszédet emlegetve. Azt is mondta, hogy a diplomácia fontosabb a konfliktusnál és az ellenségeskedésnél.

Putyin azt mondta, a tárgyalásaik a bizalom helyreállítását szolgálják, a megbeszélések őszinték és hasznosak voltak. Szerinte a mostani egy nehéz időszak az orosz-amerikai kapcsolatokban, de nincs objektív oka ezeknek a nehézségeknek, a hidegháború ugyanis véget ért. Most olyan új kihívásokkal vagyunk kénytelenek szembesülni, mint a terrorizmus és világgazdasági problémák – mondta. Nagyra értékelte Trump hozzájárulását a Koreai-félsziget problémáinak rendezéséhez, szerinte „jó, hogy a Koreai-félsziget problémája fokozatosan rendeződik”, és ez nagymértékben az amerikai elnök személyes közbenjárásának köszönhető.

Putyin utalt arra, hogy Trump a megbeszélésükön szóba hozta, hogy Oroszországot azzal vádolják: beleavatkozott az USA 2016-os elnökválasztási folyamatába. Putyin megismételte, hogy Oroszország nem avatkozott be, az amerikai állításokhoz kézzelfogható bizonyítékot kellene szolgáltatni.

Trump megkerülte a választ a kérdésre, hogy kinek hisz, Putyinnak, vagy az összes ezzel foglalkozó amerikai ügynökségnek, amik szerint Oroszország beavatkozott. Trump azt mondta:

„Putyin elnök azt mondja, nem Oroszország volt. Nem látok okot arra, miért lenne így.” („President Putin says it’s not Russia. I don’t see any reason why it should be.”)