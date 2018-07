A Fradi lerázta magáról a nemzetközi kupakötelezettség igáját

Vasárnap már az Üllői útra jön a Diósgyőr, a Ferencvárosnak gyorsan le kellett rendezni a nemzetközi kupaszereplést, de maradéktalanul sikerült. A Maccabi Tel-Aviv a budapesti 1-1 után Izraelben 1-0-ra nyert úgy, hogy a Fradinak csak az utolsó pillanatban sikerült eljutni az ellenfél kapujához, az volt az első és utolsó helyzetük.

Egészen eddig a helyzetig Dibusznak kellett többször is nagyot védenie, és két kapufát is rúgtak a Maccabi-játékosai, a játék képe alapján simán lehetett volna 3-0.



A Ferencváros Thomas Doll vezetésével 2014 óta indul neki úgy a kupának, hogy a csoportkör a cél, de még a harmadik körbe sem sikerült bejutnia egyszer sem, augusztusban még nem lépett pályára a Ferencváros az elmúlt években. Ezt a Fradi úgy próbálja orvosolni, hogy évente nagyjából egymilliárd forinttal növeli a csapat költségvetését. 2017-ben a Ferencváros minden idők legnagyobb költségvetésű magyar csapata lett, 5,3 milliárdos bevétellel.

Közben a cél nem változott, az továbbra is a csoportkör lenne, de ha a pályán ezt nagyon nem sikerül kiharcolni, akkor legalább úgy, hogy lobbizni akarnak az Európa-liga főtáblájának bővítésért, 48-ről 64 csapatosra. Kevésnek tűnik az is, de lehetne még plusz egymilliárdot addig is tolni a csapatba.

Thomas Doll nemzetközi kupameccsei a Fradi vezetőedzőjeként:

2014., Európa-liga

1. selejtezőkör: Sliema Wanderers FC (máltai)-Ferencvárosi TC 1-1, 1-2

2. selejtezkör: HNK Rijeka (horvát)-Ferencvárosi TC 1-0, 2-1

2015., Európa-liga

1. selejtezőkör: Go Ahead Eagles (holland, másodosztály)-Ferencvárosi TC 1-1, 1-4

2. selejtezőkör: Ferencvárosi TC-FK Željezničar Sarajevo (bosnyák) 0-1, 0-2

2016., Bajnokok Ligája

2. selejtezőkör, FK Partizani Tiranë (albán)-Ferencvárosi TC 1-1, 1-1 (tizenegyesekkel az albánok mentek tovább)

2017., Európa-liga

első selejtezőkör: Ferencvárosi TC-FK Jelgava (lett) 2-0, 1-0

második selejtezőkör: Ferencvárosi TC- FC Midtjylland (dán) 2-4, 1-3

2018., Európa-lia