A Fradi igazgatója rájött, hogy juthat ki Európába a csapat: meg kell változtatni a szabályokat

Orosz Pál, az FTC klubigazgatója Fotó: Fradimédia / youtube

A Ferencváros második helyen végzett idén az NB1-ben a Videoton mögött, így csak a második rangos kupasorozatban, az Európa Ligában indulhatnak el, a Bajnokok Ligájában a bajnok Videoton próbálkozhat. A kupából a Kisvárda verte ki a Fradit, a bajnokságban az utolsó fordulókban több nyert meccset döntetlenre adtak.



Kedd este a klubigazgató a fideszbaráti Origónak foglalta össze a szezon tanulságait, méghozzá tökéletesen. Orosz Pál röviden elismerte ugyan, hogy a csapat is követett el hibákat, de szerinte mégis inkább a körülmények szorulnak változásra. Az edző Thomas Doll marad.

Orosz a klub szakmai átalakításáról nem beszél, viszont az MLSZ Játékvezetői Bizottsága és az európai klubfutball reformjára komplett tervet vázol.

Szerinte „nagyon furcsa véletlenek sorozata” sújtotta a Fradit, a szövetségnek teljesen újjá kéne építeni a bíróküldés rendszerét, és akkor lenne újra esélye a Fradinak is bajnoknak lenni. Olyan az interjú, mintha egy elnyomott kiscsapatot vezetne évek óta, miközben az államilag alaposan dotált klub minden idők legnagyobb költségvetésű magyar csapata: 5,3 milliárdos bevétellel, 2,6 milliárdos bérköltséggel.

A sima bírózás után sokkal izgalmasabb rész következik. Orosz arra panaszkodik, hogy túl sok meccset kéne sikerrel megvívniuk ahhoz, hogy főtáblára jussanak, ezért meg kéne változtatni az Európa Ligát.

„Nem vagyunk kiemeltek, szóval, most nem kezdek el a főtábláról álmodozni. Már csak azért sem, mert a selejtező első körében beeshet nekünk a dán Koppenhága, vagy a másodikban – ha eljutunk odáig – a spanyol Sevilla. Ami ennél fontosabb, hogy benne vagyunk abban a bizottságban, amely az Európa Liga esetleges átalakításán fáradozik.”

A legnagyobb magyar klub vezetője szerint az ő feladatuk az, hogy kilobbizzák: a 48 helyett 64 csapat szerepeljen az EL-főtáblán. Orosz szerint az UEFA hajlik arra, hogy 2021-re megváltoztassa a rendszert, és a Ferencváros már megkezdte a kapcsolatépítést az ügyben. A gondot az jelenti a Fradi vezetője szerint, hogy a Bajnokok Ligájába kerülés szabályait szigorította az UEFA, oda magyar csapat aligha tud bejutni.

A gondot persze valójában az is jelenti, hogy a Ferencváros az elmúlt években közelébe se nagyon tudott még kerülni az EL-főtáblának, és egymás után négy nekifutásra sem élte meg az augusztust az európai porondon.

2015-ben a bosnyák bajnokság ötödik helyezettje, a Zseljezsnicar, 2016-ban az albán Partizani Tirana, tavaly a dán Midtjylland sima 7-3-as összesítéssel ütötte ki a zöldeket.

Az illetékes lobbibizottságban az FTC mellett ott a Celtic, a finn HJK Helsinki, az olasz AS Roma, a holland Ajax, az osztrák Rapid Wien, a Monaco és a lengyel Legia Varsó vezetése is és az igazgató szerint mind meggyőzhetőek arról, hogy bővítsék a mezőnyt, ahogy az UEFA illetékes vezetői is. Úgyhogy a Fradi vezetésének dolga most az, hogy kibulizza, több csapat juthasson fel az EL főtáblájára.