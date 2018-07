Négy nap bujkálás után elfogták Dr. Bumbumot, a gyikossággal gyanúsított brazil sztársebészt

Őrizetbe vették Rio de Janeiróban Dr. Denis Furtadót, a fenéknagyobbító beavatkozásai miatt Dr. Bumbumként híressé vált brazil plasztikai sebészt. Furtadót négy napja keresték a hatóságok, miután egyik páciense, Lilian Calixto belehalt a kezelésbe. Egy névtelen tipp vezetett a nyomára.



Calixto Furtado apartmanjában kapta a kezelést, melynek során rosszul lett. Furtado kórházba szállította, de állapota tovább romlott, pár órával később meg is halt. Furtadónak ezután veszett nyoma. Most szembe kell néznie a gyilkossági vádakkal. Az édesanyját szintén letartóztatták, őt azzal vádolják, hogy a bűntársa volt. Korábban a barátnőjét is őrizetbe vették, mert azt gyanítják, hogy neki is köze lehetett a beavatkozáshoz.

Denis Furtado, vagyis Dr. Boomboom, a brazil celebsebész megszökött egy sikertelen, halállal végződő fenéknagyobbító beavatkozása után. Fotó: Denis Furtado / Instagram

Ügyvédje szerint Dr. Bumbum ártatlan, és csak azért menekült el a hatóságok elől, mert bepánikolt.

Furtado amúgy celebnek számít, rendszeresen szerepelt a brazil tévékben, az Instagramon pedig 650 ezer követője van. (BBC)