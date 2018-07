Egy francia falu annyira meggazdagodott a parkolásból, hogy nem szed már adót sem

Míg néhány budapesti kerületnek inkább csak nyűg a fizetős parkolás, hiszen alig keresnek vagy egyenesen buknak rajta, addig a francia-spanyol határ közelében fekvő, 586 fős francia falu, Le Perthus iszonyatosan meggazdagodott belőle. A falu évente több mint 783 ezer eurót, azaz 255,3 millió forintot keres évente a parkoláson. Ami egy lakosra vetítve is évi 435 650 forintos bevétel.

Éppen ezért a francia kerületi pénzügyi ellenőrző iroda arra utasította a falu önkormányzatát, hogy ne szedjen helyi adókat, és ingatlanadót se vessen ki idén.

Le Perthus önkormányzatának évről évre kb. 1,12 millió euró plusz marad a költségvetésében, hiszen a kis falunak csak minimális kiadásai vannak. Tavaly például az önkormányzatban dúló vita miatt csak 5600 eurót sikerült elkölteni az előirányzott 268 ezer helyett, így nem tudták megépíteni a tervezett játszóteret, a rendelőt és a könyvtárat sem. Viszont ha megépítették volna, akkor is jócskán pluszos maradt volna a költségvetésük.

A polgármester és az önkormányzat vitája miatt azonban a falu az iskolát is alig tudja fenntartani, a képviselők ugyanis még az osztálykirándulások támogatását is leszavazzák, ha azt a polgármester terjeszti be.

A falu egyébként azért keres ennyit a parkoláson, mert mivel nagyon közel van a spanyol határhoz, sokan itt teszik le az autóikat, és gyalog mennek Spanyolországba vásárolni, ahol a kaja, a háztartási cikkek és a ruhák is olcsóbbak, mint Franciaországban. (Telegraph)