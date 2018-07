Magas rangú washingtoni tisztviselőkkel is találkozott a kémkedéssel vádolt orosz nő

A Reuters által megszerzett dokumentumok szerint Marija Butina kapcsolatrendszere az eddig ismertnél is kiterjedtebb volt. A hírügynökség egy orosz érdekeket vehemensen képviselő washingtoni think tank, a Center for the National Interest belső feljegyzéseire hivatkozva arról ír, hogy a nemrég kémkedéssel megvádolt orosz nő 2015-ben részt vett az amerikai központi bank, a Fed alelnökének, illetve az amerikai pénzügyminisztérium helyettes államtitkárának találkozóin.

Butina egy fegyverkiállításon Fotó: Facebook

Ezeken a találkozókon Butina mint Alekszander Torsin tolmácsa jelent meg. Torsin egyrészt ismert maffiózó, akit a spanyol rendőrség köröz, másrészt Putyin pártjának magas rangú tagja, harmadrészt 2015-ben az Orosz Központi Bank elnökhelyettese volt. Ebben a minőségében találkozott amerikai kollégájával, Stanley Fischerrel, illetve az Obama-adminisztráció helyettes államtitkárával, Nathan Sheets-szel (az értesülést előbbi megerősítette, utóbbi nem kommentálta).

Önmagában nem is az az érdekes, hogy orosz és amerikai pénzügyi vezetők találkoznak, hanem hogy ezeken a találkozókon részt vehetett egy később kémkedéssel gyanúsított személy.

Marija Butinát egy hete vették őrizetbe az amerikai hatóságok. Kevin Helson, az FBI különleges ügynöke szerint a küldetése az volt, hogy „személyes kapcsolatokkal éljen vissza olyan amerikai állampolgárok esetében, akiknek van befolyásuk az amerikai politikára, és így elősegítse az Oroszországi Föderáció érdekeit”. Bírósági iratok szerint Butina legalább egy alkalommal szexet ajánlott valakinek, hogy pozíciót kaphasson egy különleges érdekeket képviselő szervezetnél, valószínűleg a fegyverlobbi nagyhatalmú szószólóinál, az NRA-nál. A vád szerint egy magas rangú moszkvai figura volt a kapcsolattartója, a leírás szerint ez Torsin lehet.

A Reuters által látott iratok szerint a Center for the National Interest szervezte Torsin - és Butina - találkozóit. Az is kiderül belőlük, hogy a washingtoni think tank vezetője 2016 februárjában, vagyis a kampány alatt Moszkvában találkozott Putyinnal, két hónappal később pedig a Mayflower Hotelben tartott rendezvényükön megjelent Trump és az orosz nagykövet, Szergej Kiszljak.