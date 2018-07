Egy nap után kirakták a Facebookot Kínából

A Facebook engedélyt kapott, hogy irodát nyisson Kínában, ez lesz a vállalat első, hivatalosan bejegyzett helyszíne az országban - írtuk meg mi is tegnap. Maga a Facebook természetesen továbbra is be van tiltva, de a 30 millió dollár tőkéjű innovációs központ létrehozása mégiscsak nagy lépés - így állt a helyzet kedden.

Mára a kínai hatóságok visszavonták az engedélyt, az erről szóló híreket és posztokat pedig cenzúrázzák.

Zuckerberg nem jutott át a Nagy Tűzfalon Fotó: EyePress News

Az ügyben természetesen senki nem mond semmit, de a New York Times forrása szerint arról lehet szó, hogy a kínai netes felügyeletet nem kérdezték meg, mielőtt rábólintottak a cégalapításra, de most már észbe kaptak.

A hatalmas kínai piacról ki vannak tiltva a nyugati techóriások, így a Facebook, az Instagram és a Google is, Zuckerberg pedig nagy lendülettel ostromolja a Kínai Kommunista Pártot, hogy részesülhessen kicsit a bizniszből.