Lesátánozta Salvinit egy katolikus hetilap Olaszországban

Távozz tőlem, Salvini!

- áll a többszázezer példányban eladott, patinás katolikus hetilap, a Famiglia Cristiana címlapján. A latin szöveg - eredeti formájában Távozz tőlem, Sátán - egy ördögűzésre használt katolikus formula, Jézus is használta.

A bevándorlásellenes belügyminisztert kritizáló cikkben a Famiglia Cristiana (Keresztény Család) az olasz püspöki konferencián elhangzottakból idéz: „Pásztorokként nem követeljük, hogy általános megoldásokat kínáljanak. A menekültválság kapcsán azonban nem fordíthatjuk el tekintetünket. Nem engedhetjük meg, hogy félelmek befolyásolják döntéseinket és válaszainkat, s a bizalmatlanság, harag, illetve elutasítás légkörét táplálják.”

Salvini felháborodottan reagált: „Ízléstelennek tartom a hasonlatot Sátánnal. Nem akarok kioktatni senkit, de nem hiszem, hogy ezt érdemelném.” Be kell fogadni menedékkérőket, de csak a lehetőségekhez mérten - összegezte a magyar kormánynak egyértelműen túl puha hozzáállását. Azt is hozzátette, hogy szerinte a katolikus egyházban is sok híve van, annak ellenére, hogy annak vezetői erősen bírálják a menekültellenessége miatt. (via MTI)