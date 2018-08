Az Északi-sarkvidék legvastagabb tengeri jégtakarója is megtört

Fotó: PHILIPPE ROY/Aurimages

A legöregebb és legvastagabb tengeri jég is megtört az Északi-sarkvidéken - olyan helyen nyílt meg a víz Grönlandtól északra, ami eddig mindig be volt fagyva, még nyáron is.



1970 óta készülnek itt felmérések, eddig soha nem jegyezték fel, hogy itt is megtört volna a jég. Idén viszont már kétszer is, meleg szeleknek, és az északi féltekét elérő hőhullámnak köszönhetően.

Thomas Lavergne, a Norvég Meteorológiai Intézet munkatársa ijesztőnek nevezte a fejleményeket, mások szerint újra kell gondolni az elméleteket arról, hogy az Északi-sarkvidék melyik részei bírják majd ki a legtovább a felmelegedést. A Grönlandtól északra fekvő tengerszakasz ugyanis normális esetben annyira fagyott, hogy mostanáig az volt a feltételezés, ez „az utolsó jeges terület”, ami a legtovább bírja.

A jégtakarót viszont sebezhetővé tette a kiugró meleg idén februárban, és most nyáron is - a szelek így távolabbra tolták a jeget, mint bármikor a felmérések kezdete óta. A jég itt átlagosan négy méter vastag, de akár húsz méteres is lehet, ilyen kompakt jeget pedig elég nehéz megmozdítani. A jégtakaró megtörését most tehát inkább a szél, mint az olvadás okozza, de így is lényeges, hogy ez akkor történik, amikor épp kiemelkedően magas a hőmérséklet. (Guardian)