Cegléden tűzijáték helyett feltalálták a pszichedelikus hagyományőrző lézershow-t, letargiába borult a város

Melankólia és csalódottság lett úrrá Cegléd városán, miután az önkormányzati nonprofit kulturális cége úgy döntött, a belvárosi építkezések miatt idén lézershow-val helyettesítik az augusztus 20-i tűzijátékot.

A szervezők állítólag a szakmában legjobbnak számító Fényszínházzal szerződtek, de nem arattak osztatlan sikert, a Ceglédi Panoráma szépen összeszedte a helyiektől azt is, hogy miért:

„Fél város csalódottan hazabotorkált, miután elkezdődött! Máshol nagyobb a tévé otthon, mint amin a produkció látható volt! Gyerekektől sikerült elvenni egy élményt!”



„Ez valami katasztrófa volt…. Nagy szervezés és tisztelet volt mondhatom Nemzeti Ünnepünkön! Hazafelé a tömeg szó szerint fel volt háborodva!”



„Ennyi embert is ritkán látni, de a felháborodottságon túl még csalódottak is voltak! Mi meg sem vártuk a végét, nevetséges volt!”



Sajnos több probléma is akadályozta „ show-t”: egy röpke vihar után ugyanis váratlan szél (!) cincálta meg a lézersugarakat, ráadásul kisebb lett a vetítő a tervezettnél, és sokan a koreográfiára is panaszkodtak. Pedig lézer-korona, lézer-Mátyás király, lézer-Nagy-Magyarország is feltűnt a vásznon, de kedveskedtek a nonfiguratív formulák kedvelőinek és a pszichedelikus szerek szerelmeseinek is:

Détári-Lukács Ágnes, az önkormányzati cég ügyvezetője maga is elismerte, hogy nem erre számítottak:

A show csúcspontja állítólag a lézerből formált elektromos távvezeték volt, ami akár kódolt politikai üzenetet is rejthetett, mivel a városvezetés által leokézott új magasfeszültségű vezeték az egyik legvitatottabb fejlesztés ma Cegléden:

(Ceglédi Panoráma / Ceglédi Spotlight)