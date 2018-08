Az Index helyszíni beszámolója szerint a szegedi SZIN fesztiválon Majka az első száma után bejelentette, hogy többet nem dolgozik Curtisszel. Mint a színpadon elhangzott, Curtis drogproblémái miatt döntött Majka az évek óta tartó közös munka felfüggesztése mellett.

A lap beszámolója szerint Majka beszélt arról is, hogy Curtis problémája miatt majdnem lemondták a szegedi koncertet is. Hétfőn amúgy elmaradt a győri koncertjük is, de annak hivatalosan áramkimaradás volt az oka.