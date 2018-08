Hatvan év után betiltják a halogénizzókat az EU-ban

Szeptember 1-ével betiltják az Európai Unió területén a halogén izzókat. A hatvan éve létező izzókat fokozatosan vezetik ki a piacról, vagyis a meglévő készleteket még értékesíthetik a kereskedők, illetve a sütőkben használt alacsony fogyasztású izzókat mentesítik a tilalom alól.

A döntéssel közeleb kerülünk a LED-világításra való teljes átálláshoz. A LED-ek ötödannyi energiát fogyasztanak, mint a halogén izzók, melyek kivezetése évi 15 millió tonnával csökkenti az EU széndioxid-kobocsátását - ez nagyjából Portugália teljes évi energiafogyasztásának karbonlenyomatával egyezik.

A döntéssel elméletben a fogyasztók is jól járnak, a Philips becslése szerint éves szinten akár negyvenezer forint megtakarítást is elérhetnek a LED-es körtékkel. (Via The Guardian)