Most éppen senkit sem éheztetnek a határon, de a tranzitzónában azt mondták Hadházy Ákosnak, hogy hamarosan sokan nem kapnak majd ételt

- ezt írta tegnap este Facebook oldalára Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. Hadházy a Dél-Alföldön szervezte az aláírásgyűjtést az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért, amikor megjelentek az első hírek arról, hogy a magyar-szerb határon lévő tranzitzónában a magyar hatóságok nem adnak enni azoknak az embereknek, akinek a menedékkérelmét első fokon elutasították. Azt írta

„vettem zsemlét és délután bementem a tranzitzónába is - képviselőként kb negyed órás tanácskozás után beengedtek, további negyed óra múlva a tábor igazgatója is megérkezett, addig a személyzet udvariasan körülvezetett, de a kérdéseimre nem válaszolhatott.”

A képviselő leírta, hogy működik a rendszer, és hogy szerinte miért próbálja az éheztetéssel rávenni a magyar állam a tranzitzónában lévő embereket, hogy menjek vissza Szerbiába.

Hadházy írása szerint az eljárásnak leegyszerűsítve három szakasza van.

Ha az eljárások során az éheztetéssel bármikor rá tudják venni az embereket, hogy maguktól hagyják el a tranzitzónát, akkor nincs is esély rá, hogy végül a szerbek elutasítása miatt be kell fogadni külföldieket Magyarországra. Aki az eljárás során bármikor „önként” elhagyja a tranzitzónát, az évekre elveszíti a lehetőséget, hogy legálisan az EU területére lépjen.

Hadházy szerint

„a hecckampány olyan jól sikerült, hogy most már emberek éheztetése is belefér, az erről szóló hírek nyilván sok mindenkiben még pozitív érzéseket is keltenek majd, mondván, »legalább eltakarodnak«.”