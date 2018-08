A világ legnépszerűbb youtubere, PewDiePie Budapesten járt, és megismerte a főváros taxisait

PewDiePie Budapestre látogatott, és erről feltöltött egy 15 perces videót is a YouTube-ra. Na, nem feltétlenül azért, mert annyi mindent el akart mesélni a magyar fővárosról, hanem mert a videót egy drónokat forgalmazó cég finanszírozta.

Ettől függetlenül érdekes, mi keltette fel a svéd szupersztár figyelmét a láthatóan gyorsan lepörgetett 1-2 (?) napos kiránduláson. A videó címe is figyelemre méltó: I SLAV AND LOST. Ez most vagy arra vonatkozik, hogy úgy tudja, a magyarok szláv nép, vagy esetleg egy korábbi karakterére, a szovjet vloggerre. Tekintve, hogy ez utóbbi karakter nem kerül elő a videóban, talán benézte a Wikipediát.

PewDiePie az Erzsébet téren a kínai drónnal Fotó: PDP/YT

A Gresham palotában, azaz a Four Seasons hotelben szállt meg barátnőjével, és első útja az Óriáskerékig vezetett. A valaha zöld pázsittal benőtt, ma poros, mocskos Erzsébet téren előkerült a szponzori drón, ami aztán időnként előkerül a videóban.

Ezután következett a Gellért fürdő (ami pretty), ahol - láthatóan nem túl nagy meggyőződéssel - bement a hullámmedencébe.

Megállt a Szabadság hídnál (szintén pretty). Ezután elsüti az "azért jöttem Magyarországra (Hungary), mert éhes (hungry) vagyok" poént. Az sajnos nem derül ki, hogy lehúzós étteremben kajált-e, de nagyon úgy fest, hogy igen, mindenesetre szó sem esik végül a kajáról. Megtekinti ezután a Parlamentet, ami szintén pretty, és feltűnik a díszőrség is.

PewDiePie a Gellért fürdőben Fotó: PDP/YT

Aztán valahogy a Katolikus Karitász Szent Jobb menetében találja magát, illetve felsiklózik a Várba, ahol az egyik szoborcsoport szintén nagyon pretty. Ezután a Roosevelt téren nézi a sötét eget, amiről kiderül, hogy az augusztus 20-ai tűzijáték.

Ellátogat az állatsimogató Zoo Caféba is, majd ezután jön a taxis jelenet a Fővám téren: a drosztban állnak a taxik, mellettük turistacsoportok állnak sorban. A legjobb rész a videóban, amikor Pewdiepie találkozik a magyar taxisokkal:

PewDiePie a Zoo Caféban Fotó: PDP/YT

"A budapesti taxisok nem visznek el oda, ahova te akarsz menni." - mondja, majd részletesebben elmeséli, hogy amikor elmondták a taxisnak, hogy merre szeretnének menni, akkor a taxis megpróbálta őket rábeszélni, hogy ne arra menjenek. Amikor megkérdezte, hogy miért, akkor a taxis azt válaszolta, "mert nem akar megfordulni".

Végül megnézi a dunaparti holokausztemlékművet a vas cipőkkel, amiről annyit megállapít, hogy valami háborús emlékmű. "Nice!"

PewDiePie és a budapesti taxisok Fotó: PDP/YT

Az egész videóból egyébként süt a rosszkedv és a cinizmus - Pewdiepie láthatóan nem a várost nem élvezi, hanem azt, amit csinál: 15 perces adást egy cég kedvéért. Vele gyakran megtörténik ugyanis, hogy élesebb megfogalmazásai miatt letiltják a videóit. Ezért van például az a jelenet, hogy dísznövényeket mutat egy közkertből, és a képek alá mondogatja, hogy "Bevétel, bevétel!".

Ennek ellenére a videót alig egy órával a feltöltés után már félmillióan látták. (Youtube/PewDiePie)